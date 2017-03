Aandeel Snap stijgt hard op eerste beursdag

De koers van een aandeel Snap Inc., het moederbedrijf achter de populaire fotoapp Snapchat, liep op de eerste beursdag van het bedrijf op tot 24 dollar (22,8 euro): zeven dollar meer dan de prijs die het bedrijf bij aanvang vroeg. De oorspronkelijke prijs van het aandeel was al significant meer dan de 14 tot 16 dollar die men van Snap Inc. verwachtte.

Het bedrijf gaf op donderdag 200 miljoen aandelen vrij. Het werd in waarde geschat op 24 miljard dollar (22,78 miljard euro) en hoopt met de beursgang ruim 3 miljard dollar binnen te halen. De verwachtingen rond de beursgang zijn gespannen. Het groeitempo van Snapchat vlakt af; vorig jaar leed het bedrijf een half miljard verlies.

Investeren in Snap Inc.

Economieredacteur Mark Hijink schreef vorige week dat een aandeel Snap Inc. geen goede investering is, maar hij verwachtte wel dat de koers in eerste instantie flink zou oplopen. Dat komt vooral omdat investeerders op het moment het gevoel hebben dat ze Snap Inc. moeten hebben omdat het mogelijk een hit kan zijn.

Snapchat wordt geleid door de 24-jarige Evan Spiegel en zijn 28-jarige mede-oprichter Bobby Murphy, die samen met enkele vertrouwelingen vrijwel alle touwtjes in handen hebben.