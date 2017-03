Aandeel Snap Inc. voor 17 dollar naar de beurs

Snap Inc., het bedrijf achter sociaal medium Snapchat, heeft de prijs voor een aandeel bij de beursgang op donderdag vastgesteld op 17 dollar. Daarmee is het bedrijf 24 miljard dollar (22,78 miljard euro) waard.

Het bedrijf start met de uitgifte van 200 miljoen aandelen, waarmee het ruim 3 miljard dollar hoopt op te halen. Op de beurs van New York zal het bekend staan onder de naam SNAP. Snap Inc. is het eerste grote techbedrijf dat sinds 2014 naar de beurs gaat. Toen was het Alibaba dat de beurs betrad.

Ter vergelijking: bij de beursgang van Twitter in 2013 was het bedrijf 14 miljard dollar waard, Facebook had in 2012 bij de beursgang een waarde van 104 miljard. Een aandeel Facebook kostte toen 38 dollar en is nu bijna 100 dollar méér waard. Een aandeel Twitter verloor ruim de helft van zijn waarde en is nu net geen 16 dollar.

De opbrengst van de beursgang wil Snap Inc. gebruiken om te blijven groeien. Vorig jaar steeg de omzet van het Amerikaanse bedrijf al naar 404 miljoen dollar, tegen slechts 59 miljoen dollar een jaar eerder. Voor dit jaar rekent Snap Inc. op een omzet van 1 miljard dollar, vooral door de hogere inkomsten uit advertenties.

Tegelijkertijd kampt Snap Inc. met hoge verliescijfers, onder meer door de vele investeringen die het bedrijf deed. Zo besteedde Snap Inc. vorig jaar 208 miljoen dollar aan ontwikkeling en marketing. Mede daardoor kwam het uit op een nettoverlies van 515 miljoen dollar, tegen een verlies van 373 miljoen dollar in 2015.

Geen hele slimme belegging

De hoge verliezen maken Snap Inc. geen heel verstandige investering, zo schreef economieredacteur Marc Hijink eerder deze week al:

“Waarschijnlijk zal de koers eerst oplopen, al was het maar omdat beleggers zich niet kunnen veroorloven een mogelijke ‘hit’ te missen. De waardering van 20 miljard (ruim 50 keer de omzet van 366 miljoen) is erg optimistisch.”

De mobiele applicatie Snapchat is vooral onder jongeren populair. Vrienden kunnen met de app foto’s en filmpjes uitwisselen die na 10 seconden weer gewist worden. Snapchat heeft wereldwijd meer dan 150 miljoen gebruikers, aan wie verdiend wordt via advertenties - zo’n 1 dollar per gebruiker.