Weer een podcast met een mysterie: Missing Richard Simmons

Missing Richard Simmons ●●●●● Zes afleveringen, drie nu te luisteren, elke woensdag een nieuwe.



Richard Simmons is, nou ja, stomvervelend. Een excentrieke fitness-goeroe in de meest uitbundige uitdossingen die beroemd werd door zich vanaf de jaren tachtig met regelmaat uit te sloven bij talkshows als die van David Letterman (waar hij maar liefst 33 keer te gast was). Simmons schreeuwde, zong en sprong op en neer, alsof aandacht net zo essentieel voor hem was als zuurstof.

Simmons is ook ondernemer. Hij werd multimiljonair met aerobic-video’s en afvalproducten. En als hij niet op tv-was, gaf hij fitnesslessen in zijn eigen sportschool in Beverly Hills, ‘Slimmons’.

Tot 15 februari 2014, toen hij niet kwam opdagen voor de les. De dag erna was hij er ook niet, en de dagen erna ook niet. Simmons nam zijn telefoon niet meer op, kwam niet meer naar tv-shows, maakte geen praatje meer met fans die naar zijn huis kwamen. Er verrees een hek. Zelfs mensen met wie hij jarenlang lief en leed mee gedeeld had, hoorden niets meer van hem.

Een van die mensen is Dan Taberski. Hij was eerder onder andere producer voor Jon Stewarts Daily Show en maakte de totaal bizarre fitnesslessen van Simmons – die meer dan eens in huilen schijnt uit te barsten tijdens zo’n uurtje – zelf mee. Taberski is gefascineerd. Door Simmons’ persoonlijkheid, evenveel een publiek persoon als een enigma. En door wat er met die man, nu 68, gebeurd kan zijn op of rond 15 februari 2014. Dus hij besloot er een podcast over te maken.

Missing Richard Simmons heeft, ondanks dat het onderwerp totaal anders is, belangrijke overeenkomsten met Serial, de hit-podcast uit 2014 (80 tot 100 miljoen downloads) waarin Sarah Koenig de moord op highschool-meisje Hae Min Lee onderzoekt. Net als Koenig jaagt Taberski een mysterie na, en ook hij maakt het persoonlijk, waardoor hij heel effectief zijn queeste die van ons allemaal kan maken. Hij deelt zijn twijfels, zijn zorgen, komt met theorieën en weerspreekt ze weer. Je hoort zijn zenuwen als hij in de tweede aflevering langs Simmons’ huis gaat – en door zijn werkster wordt afgewimpeld.

Maar dat mysterie is tegelijk de grootste potentiële zwakte van deze steengoede en in korte tijd erg populair geworden podcast. Want al snel wordt duidelijk dat de kans groot is dat we aan het eind van de zes geplande afleveringen – er zijn er nu drie van te luisteren, elke woensdag volgt een nieuwe – géén bevredigend antwoord krijgen op de vraag wat er toch met die rare kwibus aan de hand is. Teleurstelling ligt op de loer. Een mysterie opwerpen is gemakkelijker dan het oplossen.