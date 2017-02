Optimisme dienstverleners nog nooit zo hoog sinds crisis

Het ondernemersvertrouwen van zakelijke dienstverleners in Nederland heeft het hoogste niveau bereikt sinds de economische crisis. Beroepsgroepen zoals architecten en hoveniers zien de toekomst van hun werk positief in. Dat blijkt uit een kwartaalmonitor van het CBS. Het eerste kwartaal dit jaar komt het vertrouwen uit op 17,8 procent. Dat is 9,5 procent hoger dan een kwartaal eerder en de hoogste stand in acht jaar.

Het ondernemersvertrouwen wordt berekend op basis van de verhouding tussen het aantal positieve en negatieve reacties dat ondernemers geven aan het CBS. Het bureau vraagt hun naar het economische klimaat, de omzet, verkoopcijfers en vraag naar personeel.

Een belangrijke reden voor het optimisme is de gestage omzetgroei. Het laatste kwartaal van 2016 steeg de omzet van zakelijke dienstverlening met 4,2 procent. De markt is daarmee drie jaar op rij aangesterkt. Wel viel de groei in 2015 met zo’n 7,8 procent gemiddeld nog aanzienlijk hoger uit dan in 2016 (5,6 procent). Een woordvoerder van het CBS licht toe:

“Het is een branche die een hele harde klap heeft gehad tijdens de recessie. Nu zien we al jarenlang duidelijk een stijgende lijn.”

Van alle zakelijke dienstverleners presteren architecten het beste. Zij zagen het afgelopen kwartaal een omzetstijging die bijna twaalf procent hoger was ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Op jaarbasis steeg hun omzet in 2016 met 7,3

procent. Dat is goed nieuws voor een beroepsgroep die zwaar geraakt werd tijdens de crisis in de bouw: meer dan de helft van alle Nederlandse architecten verloor toen hun baan. Wel ligt hun landelijke omzet nog altijd 45 procent lager dan het topjaar 2005.

Ook hoveniers hebben een goed jaar achter de rug. Zij zagen een groei van 6,1`procent in hun branche. Uit eerdere cijfers maandag bleek verder dat het producentenvertrouwen aan het groeien is. Vooral in de bouw- en houtindustrie zijn ondernemers optimistisch.

Nederland zag het afgelopen jaar de sterkste groei van het bbp sinds 2007. Daardoor houdt de Nederlandse staatskas naar verwachting zo’n 200 miljoen over.