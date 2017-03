Omzet webwinkel Coolblue groeit met 55 procent

Webwinkel Coolblue haalde in 2016 een omzet van 857 miljoen euro, een groei van 55 procent ten opzichte van 2015. Het bruto bedrijfsresultaat bedroeg 19 miljoen euro. Dat heeft het Nederlandse bedrijf, actief in Nederland en België, woensdagmiddag bekendgemaakt. Coolblue is niet beursgenoteerd, slechts enkele cijfers komen naar buiten.

Voor 2017 verwacht Coolblue een verdere groei van de omzet naar 1,2 miljard euro. Het bedrijf wil circa 1.500 werknemers in Nederland en België aannemen. Het centrale magazijn in Tilburg wordt met 33.000 vierkante meter uitgebreid naar 88.000 vierkante meter. Algemeen directeur Pieter Zwart kondigt ook een grote nieuwe vestiging aan, die het ‘paradepaardje’ van Coolblue moet worden. Locatie en details zijn nog onbekend.

Zwart is tevreden over de vorig jaar gestarte Bezorgservice:

“Op dit moment hebben we al meer dan 300 ‘Coolblue Bezorgberen’ die witgoed leveren. Zij zorgen op dit moment voor de allerhoogste klantentevredenheidscijfers binnen Coolblue.”

De Net Promotor Score (NPS), graadmeter van klantentevredenheid, steeg naar 67.

Coolblue, opgericht in 1999, heeft meer dan 300 webshops en zeven fysieke winkels in Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Utrecht, Antwerpen en Lochristi. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. Via TVstore.nl en Laptopshop.nl verkoopt het bedrijf consumentenelektronica op internet. Coolblue voegde onlangs webshops op het gebied van koken, verlichting, fitness speelgoed en outdoor-artikelen toe.