Man opgepakt voor verkoop nepziekenhuisfacturen

Een man die valse facturen van ziekenhuizen aan Nederlandse toeristen in Thailand verkocht zodat zij die bij hun zorgverzekering konden declareren, is dinsdag door de politie aangehouden. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken. Met de fraude zou een bedrag van 130.000 euro gemoeid zijn.

De verdachte is een 68-jarige man die ten tijde van de vermoedelijke fraude in Thailand woonde. Hij werd aangehouden toen hij tijdelijk in Nederland verbleef. Er zijn huiszoekingen verricht in twee woningen.

Volgens een woordvoerder speelde de fraude zich af over een periode van enkele jaren. Het is de eerste keer dat de inspectie een dergelijk geval op het spoor komt. “Maar we hebben de vrees dat het vaker gebeurt,” aldus de woordvoerder.

Voor de rechter

Inmiddels is het Openbaar Ministerie overgegaan tot het vervolgen van elf klanten van de man. Er zijn tientallen mensen die een factuur bij de man kochten, zegt het ministerie, maar tot nu toe wordt niet iedereen van hen vervolgd. “Dat heeft onder meer te maken met de hoogte van het bedrag, maar mogelijk komen er nog meer vervolgingen aan.”

Over de individuele bedragen die de klanten van de man bij hun zorgverzekeraars factureerden, wil de woordvoerder niks zeggen. De inspectie van het ministerie begon een onderzoek nadat vijf zorgverzekeraars vermoedens van fraude uitten. Over wat die vermoedens precies waren, laat de woordvoerder zich ook niet uit.