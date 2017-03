NRC checkt: ‘Kerstbomen mochten niet op de HvA’

Aanleiding

VNL-lijstrekker Jan Roos was dinsdagavond te gast bij Pauw & Jinek: De Verkiezingen. Gespreksonderwerp: zijn „zorgen” over de Nederlandse normen en waarden, die volgens Roos „te grabbel worden gegooid”. Jeroen Pauw citeerde ter illustratie uit de open brief die de lijsttrekker schreef aan PVV-stemmers. Roos laat daarin weten dat hij boos is omdat „wij onze cultuur moeten weggummen voor nieuwkomers die voor hun cultuur juist alle ruimte krijgen”.

Jeroen Pauw wilde daar graag een voorbeeld van horen. Roos geeft er één van een „aantal jaar geleden al”: „Dat er op de Hogeschool van Amsterdam geen kerstbomen meer in de gangen mogen staan, omdat ze de islamitische studenten niet voor de schenen willen schoppen.”

En, klopt het?

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft verschillende panden in Amsterdam, en in die panden stonden de afgelopen jaren kerstbomen, laat de woordvoerder weten. Navraag bij de afdeling Inkoop leert dat er afgelopen winter in een „eerste levering” twaalf kerstbomen zijn geleverd aan de HvA (11 kunstbomen, één Nordmann). Daarna zijn er nog „verschillende naleveringen” geweest, meldt de woordvoerder.

Als bewijs stuurt ze een foto mee die ze het afgelopen jaar maakte van de boom op de faculteit Business en Economie, locatie Fraijlemaborg: een kunstboom met goud- en rosékleurige ballen.

Voor meer bewijs verwijst de woordvoerder naar Folia. Het weekblad van de HvA deed woensdag een oproep op Twitter: de kerstbomen stroomden binnen. Foto’s genomen door de jaren heen op verschillende HvA-locaties. Van voltooide bomen (in het Wibauthuis en het Benno Premselahuis in 2016) tot bomen in opbouw (Kohnstammhuis, 2015) Ook op het Instagram-account van de HvA werd rond Kerst, elf weken geleden, een boom gedeeld: een spar op de locatie Leeuwenburg.

Hoe Jan Roos aan zijn bewering komt? Vermoedelijk doelt hij op De Haagse Hogeschool (HHS). Jaren geleden, in 2009, had de Hogeschool bedacht geen boom in het Atrium van de hoofdvestiging te zetten, maar er een „lichtgordijn” op te hangen. Een intern bericht, waaruit het Nederlands Dagblad citeerde, had vervolgens de rest gedaan. Uit dat bericht kon namelijk worden opgemaakt dat een kerstboom niet past bij „het internationale en diverse karakter” van De Haagse Hogeschool.

Rutger Castricum van GeenStijl toog naar de school. Studenten van uiteenlopende achtergrond wonden zich op: niemand had geklaagd over de boom. Rita Verdonk en de PVV stelden Kamervragen.

In opdracht van Ronald Plasterk, toenmalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werd een telling uitgevoerd. In 2009 stonden er 82 kerstbomen in de gebouwen van de HHS, schreef de minister aan de Kamer.

Overigens kwam er al gauw óók een boom in het Haagse Atrium: op 10 december plaatsten studenten er een uit protest. Die mocht blijven staan. In de daaropvolgende jaren keerde de boom terug.

Het plaatsen van bomen is trouwens een vrije keuze, liet Plasterk de Kamer weten. Op de vraag: „Kunt u toezeggen dat er op alle scholen in Nederland een kerstboom komt te staan?” antwoordde Plasterk: „Nee, dit is aan de scholen. Ons land heeft geen van overheidswege verplichte feestversiering. Wij zijn hier niet in Noord-Korea.”

Conclusie

Op de Hogeschool van Amsterdam stonden de afgelopen jaren kerstbomen. De boom die aanvankelijk ontbrak in het Atrium van de hoofdvestiging van de Hogeschool in Den Haag is daar enkele dagen later alsnog geplaatst, op initiatief van studenten. Daarmee beoordelen we de stelling als onwaar.

