Juncker: EU niet reduceren tot vrijhandelszone

De Europese Unie (EU) is meer dan alleen een vrijhandelszone. Dat zei Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, op woensdag tijdens de presentatie van het zogenoemde witboek met toekomstscenario’s voor de EU in 2025.

De ‘white paper’ is een eerste aanzet om het vertrouwen te herwinnen in Europese samenwerking onder de 27 lidstaten na de Brexit, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. De toekomstscenario’s worden verder bediscussieerd tijdens de EU-bijeenkomst van 25 maart in Rome, omschreven door Juncker als “het geboortemoment van de EU van 27″.

Deze bijeenkomst is precies zestig jaar na de ondertekening van het Verdrag van Rome wat het beginpunt vormde van de Europese samenwerking.

Juncker: stop met Brussel-bashing

De toekomstscenario’s in het witboek variëren van geheel terugschakelen naar alleen een interne markt tot veel verdere Europese integratie.

The White Paper on the #FutureofEurope 🇪🇺 is out. It presents 5 scenarios for how the EU at 27 could evolve ➡️ https://t.co/o11S5yPGdu #EU27 pic.twitter.com/3vSkyMfQ5b — European Commission (@EU_Commission) March 1, 2017

In zijn toespraak wilde Juncker geen voorkeur aangeven voor een van de opties, maar liet wel weten dat de EU niet “gereduceerd moet worden tot een vrijhandelszone”. Ook gaf hij een lichte voorkeur aan voor samenwerking met alle 27 EU-lidstaten. “Met kopgroepen wordt Europa nog moeilijker te begrijpen”, maar gaf wel ruimte voor een EU van verschillende snelheden. Dat is ook de wens van de Duitse bondskanselier Angela Merkel die al langer pleit voor coalities van EU-lidstaten die op een aantal gebieden met elkaar samenwerken.

Juncker benadrukte verder dat Europese politici moeten ophouden met “Brussel-bashing”. Kritiek op Brussel is volgens de voorzitter van de Europese Commissie vaak een excuus voor wat op nationaal niveau wordt nagelaten. Als voorbeeld noemde Juncker het aanpakken van de jeugdwerkloosheid. De invloed van Brussel is heel klein op dit gebeid, “99,7 procent van dit budget ligt binnen de EU-lidstaten”. Een samenwerking van Brussel en de EU-lidstaten is nodig, aldus Juncker.