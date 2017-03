Jinek de furie zet Jan Roos in de hoek

Als je NPO-kijkcijferexpert René van Dammen in het publiek ziet zitten bij een rechtstreekse uitzending, dan is er een gerede kans dat die cijfers heel slecht of heel goed zijn. Dat laatste is het geval bij het nieuwe Pauw & Jinek: De Verkiezingen (KRO-NCRV/VARA), tot de dag na 15 maart dagelijks live uit Café Americain aan het Amsterdamse Leidseplein. Beide eerste afleveringen scoorden een formidabele 1,1 miljoen.

Dubbelpresentatie van een talkshow is een van de moeilijkste kunstjes, en het verloopt dan ook nog niet meteen vlekkeloos tussen Eva Jinek en haar leermeester Jeroen Pauw. „We hadden afgesproken dat we elkaar niet in de rede zouden vallen”, bitste hij dinsdagavond tegen haar, waarop Jinek lachend achterover leunde, met de woorden: „En het ging zo goed…”

Vanaf dat moment, heel prettig voor de kijkers als signaal dat niet alles helemaal voorgekookt verliep, kreeg ook deze combinatie vleugeltjes. Jinek nam het voortouw in een harde aanpak van VNL-lijsttrekker Jan Roos, die bijna in elk programma geconfronteerd wordt met beelden uit PowNews , waar hij tot voor kort mensen om hun uiterlijk belachelijk maakte. Dat is natuurlijk een slechte voorgeschiedenis, als je op het thema van normen en waarden wilt hameren. Maar volgens Roos was het een misverstand om zijn werkzaamheden voor PowNews als journalistiek te betitelen: „Als journalist moet je objectief zijn, en dat ben ik niet.” Het zou hier steevast een rol in een satirisch programma hebben betroffen.

Het conflict escaleerde snel toen Roos Jinek ging beschuldigen van een politiek correcte houding en gebrek aan objectiviteit. Als een furie trapte ze van zich af, over de ooit als nieuws gepresenteerde mededeling van Roos in het radioprogramma Echte Jannen, dat premier Mark Rutte homoseksueel zou zijn. De andere lijsttrekker aan tafel, Alexander Pechtold (D66), maakte de zaak af: „Wie privézaken op zo’n manier verdraaid weergeeft, plaatst zich buiten de discussie. Beneden alle niveau.”

Het publiek, om de een of andere reden grotendeels afkomstig uit Almelo, applaudisseerde luid en Roos droop af, als een blaffende hond die tot de orde was geroepen. Dat gaat een spannend programma worden, als de twee soorten spontaniteit en cynisme van Pauw en Jinek elkaar beter leren verstaan. En de techniek het geluidsniveau van de aanwezige band zo weet af te stellen, dat niet bij elke muzikale bumper gasten en publiek zich een hoedje schrikken.

De verkiezingsstrijd wordt dit keer niet hoofdzakelijk in debatten gevoerd, maar aan de Hilversumse en Amsterdamse talkshowtafels. De harde, journalistieke interviews met alle lijsttrekkers in Nieuwsuur, door Mariëlle Tweebeeke en Twan Huys, leveren veel meer op dan die uitwisseling van spitsvondigheden vanachter een katheder. Zelfs RTL Late Night gaat zich nu in de strijd mengen, met eigenhandig gedraaide vlogs van de belangrijkste lijsttrekkers, die stuk voor stuk ook daar aan tafel gaan verschijnen.