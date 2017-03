Israëlische presentator in laatste aflevering: ‘Apartheid is hier’

De Israëlische cabaretier en presentator Asaf Harel sloot de laatste aflevering van zijn Late Night-programma met harde woorden af. De apartheid “is al jaren hier in Israël”, en “wij Israëliërs misbruiken de Palestijnen dagelijks”, zei hij in zijn afsluitende monoloog. De video ging onmiddellijk viral op social media. Bijna zes duizend keer werd de video op Facebook gedeeld sinds de show de toespraak op maandag plaatste.

Haral schetst tijdens de uitzending een beeld van wat hij ziet als systematische ontkenning over de verhoudingen tussen Israël en Palestina. Veel Israëliërs weigeren volgens Haral om de waarheid te erkennen.

NRC-correspondent Derk Walters noemt het filmpje “heel opmerkelijk”. “In Israël is de vergelijking met apartheid geen issue in het mainstream gesprek. Als je die maakt, dan word je buiten het debat geplaatst.”

Het programma ‘Good Night with Asaf Harel’ werd dit jaar gestaakt. Er keken te weinig mensen naar de satirische avondshow, schrijft het Israelische Haaretz. Harel kwam al eerder in opspraak nadat hij sarcastische opmerkingen maakte over premier Benjamin Netanyahu.