Iraaks leger omsingelt IS in Mosul

Het Iraaks leger heeft woensdagochtend het westen van Mosul omsingeld, nu nog in handen van de terreurgroep Islamitische Staat. Het leger heeft de laatste weg vanuit de stad naar IS-gebied afgesloten, waardoor de militanten geen vluchtweg meer hebben of toevoer van goederen uit Syrië.

De afgesloten weg verbindt de Iraakse stad Mosul met een andere Iraakse stad in handen van IS, het westelijke Tal Afar. Die stad vormt de toegang van de militanten tot goederen vanuit het kalifaat in Syrië. Bij Mosul nadert het Iraaks leger de “Syrië Poort” van de stad, dat de ingang is tot het noordwestelijke deel van de stad. Volgens Al-Iraqia, de Iraakse staatstelevisie, is het leger 800 meter van het oude stadscentrum verwijderd.

Als de Iraakse strijdmachten Mosul op IS heroveren, verliezen de militanten grip op hun territorium. Volgens de Iraakse leider Haider Al-Abadi is de operatie om Mosul in “de eindfase”. Oost-Mosul, dat boven de rivier de Tigris ligt, werd vorige maand heroverd na honderd dagen van gevechten. Daarna begon de operatie om districten in het westen te bevrijden. Vorige week namen Iraakse speciale eenheden het vliegveld van Mosul en de zuid-westelijke basis Ghozlani in.

Er wonen nu nog zo’n 65.000 burgers in West-Mosul. Het Rode Kruis vergezelt daarom het Noord-Iraakse leger. De oude stad is een moeilijk terrein voor militaire operaties, de huizen zijn fragiel en daardoor kunnen bewoners weinig dekking zoeken. Daarnaast is het oude gedeelte een wirwar van kleine straten. Gepantserde voertuigen van het Iraakse leger kunnen er komen, maar IS heeft haar strijders specifiek voor dit terrein getraind.

Volgens journalisten in Noord-Irak voert IS nog meer autobommen en zelfmoordaanvallen in de districten uit nu het in het nauw zit. Iraakse media melden dat de radiozender van IS, Al-Bayan, niet meer heeft uitgezonden sinds 24 februari, toen het Iraaks leger districten in West-Mosul begon aan te vallen.