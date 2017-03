Het gevecht om de Telegraaf wordt grimmig

Het Belgische Mediahuis had woensdag snel zijn oordeel klaar. Het verhoogde bod van mediamiljardair John de Mol op Telegraaf Media Groep (TMG) is „kansloos”. Uitgeverij Mediahuis, ook eigenaar van NRC Media, wil TMG zelf graag hebben. Het concurrerende bod van Talpa, het bedrijf van De Mol, die 20 procent van de aandelen bezit, komt slecht uit.

Mediahuis heeft inderdaad één belangrijke troef: de steun van de Brabantse familie Van Puijenbroek, al decennia grootaandeelhouder van TMG. Samen bezitten Mediahuis en VP Exploitatie, de investeringsmaatschappij van de familie, inmiddels al 59 procent van de aandelen.

De steun van de Van Puijenbroeks – en van één telg in het bijzonder: Guus – is doorslaggevend voor het slagen van een bod op TMG. Guus van Puijenbroek zit in de directie van VP Exploitatie, dat 41,3 procent van de aandelen bezit. Daarnaast is hij commissaris, en voorzitter van een beschermingsstichting van TMG.

Zonder Guus van Puijenbroek in je kamp wordt TMG overnemen lastig. In een persbericht liet Van Puijenbroek woensdag weten dat de keuze voor Mediahuis „definitief” is, ook al biedt John de Mol meer geld. Talpa biedt 6,35 euro per aandeel. Mediahuis biedt 5,90 euro.

Maar is het bod van van Talpa wel zo kansloos als Mediahuis stelt?

Weigering is ‘heel vreemd’

5,25 euro per aandeel boden Mediahuis en VP Exploitatie op 14 december. 5,90 euro bood Talpa op 23 januari. In februarie boden Mediahuis en VP Exploitatie hetzelfde bedrag. 6,35 euro bood Talpa op 1 maart. Volgens Mediahuis en VP Exploitatie is dit bod „onrealistich”.

Een beursgenoteerd bedrijf als TMG heeft de plicht een serieus bod op z’n minst te bestuderen. Dinsdag hebben de commissarissen van TMG echter aan Talpa laten weten „in exclusieve onderhandeling” te treden met Mediahuis en VP Exploitatie, schrijft Talpa in een persbericht, terwijl de commissarissen wísten dat Talpa met een verhoogd bod zou komen. Dit is volgens Talpa „in strijd met de verplichting om een level playing field te waarborgen”.

Een woordvoerder van TMG wil deze lezing van Talpa bevestigen noch ontkennen.

De weigering van de TMG-commissarissen om verder met Talpa te onderhandelen is „heel vreemd”, zegt advocaat Jasper Hagers van Blenheim. Hij staat minderheidsaandeelhouder Jan-Dirk Paarlberg bij, die een belang heeft van 3,15 procent. Ook beleggersclub VEB vindt de exclusieve onderhandeling met Mediahuis „niet gepast”.

Media City aan de Basisweg

Binnen TMG is verdeeldheid ontstaan. De keuze voor een nieuwe eigenaar heeft grote gevolgen voor het bedrijf en de 1.770 werknemers. Als het aan De Mol ligt, moet er op de Basisweg in Amsterdam-West, waar TMG gevestigd is, een soort ‘Media City’ verrijzen, waar veel interactie plaatsvindt tussen krant, online, tv en radio. Mediahuis staat juist voor een strategie waarin de geschreven journalistiek centraal staat.

Formeel heeft de bedrijfstop zich nog niet uitgesproken voor het ene of het andere bod. Maar in de praktijk heeft de raad van commissarissen nu gekozen voor Mediahuis en de familie Van Puijenbroek, door met hen exclusief in onderhandeling te treden. Topman Geert Jan van der Snoek zou echter meer voelen voor een overname door John de Mol.

„Je ziet veel van De Mols opvattingen terug in het beleid van TMG”, zegt advocaat Tom de Waard van DeWaardSinke. In zijn hoedanigheid als voorzitter van de stichting die de aandelen van TMG beheert kent hij het bedrijf goed. Als voorbeeld noemt De Waard het plan de verschillende merken van De Telegraaf apart te positioneren. Van der Snoek wilde geen commentaar geven.

Ook in de rest van het bedrijf is men het nog niet eens. Het Financieele Dagblad schreef vorige maand dat een groep van dertig managers onder de raad van bestuur het liefst met Talpa in zee gaat. Dat geldt niet voor de redactieraad van De Telegraaf. Die liet eind januari al weten liever Mediahuis als nieuwe eigenaar van TMG te willen. Dat was echter voordat De Mol in een interview in hun eigen krant uitgebreid sprak over zijn plannen met het bedrijf.

Draagvlak redactie

In het persbericht probeert De Mol TMG voor zich te winnen. Hij schrijft „volledig” achter de strategie en plannen van de directie te staan en geen „afvloeiing van werknemers” voor ogen te hebben. Hij wil geen kosten besparen, maar juist investeren. Talpa lijkt er zo op uit om extra draagvlak te creëren bij het management en de werknemers, onder wie de redacteuren. Groeiend draagvlak voor Talpa betekent immers ondermijning van het enthousiasme voor Mediahuis.

Je zou kunnen zeggen: waarom de directie en het personeel verleiden zonder de steun van de commissarissen en de familie Van Puijenbroek? Hebben die inspanningen wel zin? Maar misschien zit er een grens aan hoe ver Mediahuis in het gevecht om TMG wil gaan. Want hoe groter de verdeeldheid op de Basisweg, hoe meer vijandigheid Mediahuis kan verwachten als het de strijd straks wint. Bovendien heeft Mediahuis nog nooit een biedingsstrijd gevoerd. Het staat juist bekend als een keurige partij die niet houdt van ruzie. Dat weet De Mol ook.