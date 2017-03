Dit is het politieke A-team van Wilders

Het bureau in het kantoor van Geert Wilders is bezaaid met kranten, multomappen en rapporten. Aan tafel zitten zes mensen als Wilders zijn telefoon pakt en een foto maakt. Het is begin december. De verkiezingscampagne wordt gepland. „The A-team”, zet Wilders bij de foto op Twitter.

De PVV gaat weer de publiekelijk campagnevoeren, maakte Wilders woensdagavond bekend in een persverklaring. Wilders schortte eerder de publieke campagne op, uit bezorgdheid over het beveiligingslek bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). Het leek er daardoor op dat Wilders zich nauwelijks nog zou laten zien.

Dat is een probleem, want Wilders ziet als zijn grootste opdracht: mensen naar de stembus krijgen. Opmerkelijk genoeg deed hij daar tot nu toe nauwelijks moeite voor. Zo gaf hij vrijwel alleen interviews aan buitenlandse media, maar zegde hij Nederlandse interviews één voor één af.

Die aanpak bracht de partij in een negatieve spiraal. In de peilingen is de PVV al een tijdje aan het dalen. Volgens de laatste Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van zes peilingen, heeft de PVV de leidende positie verloren en staat de partij nu gelijk met de VVD. Terwijl de PVV eerder zeer stevig aan kop ging. Wilders gaat dat beeld proberen te kantelen met flyeracties in Breda, Valkenburg en Heerlen. Ook zal hij verschillende interviews geven.

Wie waren bij dat besluit betrokken? Wilders neemt zijn beslissingen vooral zelf. Maar ook de PVV-leider heeft een team om zich heen, al is het bij de PVV veel minder duidelijk dan bij andere partijen wie campagneleider is en wie spindoctor.

Martin Bosma De campagneleider Als de PVV iets moet regelen voor een debat, dan komt Tweede Kamerlid Martin Bosma in beeld. Hij is campagneleider, maar omdat de PVV zo’n opmerkelijke campagne voert (niet de straat op, vooral communicatie via Twitter), is zijn rol niet helemaal duidelijk. Bosma zit sinds 2006 in de fractie van de PVV, daarvoor had hij een mediabedrijf en was hij journalist. Hij geldt als partij-ideoloog en ‘onelinerman’ van Wilders. Maar hun verhouding is gespannen. De afgelopen jaren citeerde NRC uit mails waaruit bleek dat Wilders hem niet vertrouwt. In oktober 2013 mailde Wilders naar een andere PVV’er: „Nogmaals wees svp voorzichtig met mb.” Wilders noemde het ook „geweldig nieuws” toen hij hoorde dat de uitgever een boek van Bosma over Zuid-Afrika niet wilde publiceren.

Barry Madlener De oudgediende met ’n Fortuyn-hart Barry Madlener was erbij toen Leefbaar Rotterdam in 2002, met Pim Fortuyn als lijsttrekker, vanuit het niets zeventien zetels haalde. Madlener komt uit Oostvoorne en was makelaar. Veel PVV-stemmers zijn nog altijd Fortuyn-fan en Madlener is daar de belichaming van. In 2006 sloot Madlener zich aan bij de PVV, waarvoor hij Kamerlid werd, daarna leider in het Europarlement, en sinds 2012 weer Kamerlid. Oud-PVV’ers beschreven Madlener in het verleden als een naaste vertrouweling van Wilders. Het lijkt erop dat Madlener samen met Sietse Fritsma heeft „meegeschreven” aan het verkiezingsprogramma van de PVV. Dat is zeer summier en werd, zo maakte RTL bekend, niet van tevoren besproken met andere fractieleden. Alleen echte intimi waren van de inhoud op de hoogte.

Paul Beliën De tekstschrijver De Belgische tekstschrijver kwam in 2010 bij de PVV. In The Washington Post schreef hij in 2007 een ingezonden bijdrage waarin staat dat „individuele vrijheden” worden ingeperkt door „islamisering”. Beliën is in het verleden in opspraak gekomen. Moslims noemde hij in 2006 „schurken” en „roofdieren”, na een roofmoord in België. Die bleek later niet door een moslim te zijn gepleegd. De PVV werd in verlegenheid gebracht toen Anders Breivik, die bij aanslagen in Noorwegen 77 mensen vermoordde, bleek te hebben geciteerd uit Beliëns weblog Brusselsjournal.com. Dat de streng katholieke Belg nog altijd tot de kring rond Wilders behoort, heeft te maken met zijn goede contacten met bijvoorbeeld Amerikaanse financiers van de PVV.

Sietse Fritsma De vicefractievoorzitter en scout Deze zoon van een Friese palingvisser was in 2006 precies wat de PVV zocht: een oud-medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die buitengewoon kritisch was over het Nederlandse asielbeleid. Sindsdien spreekt Fritsma in vrijwel elk debat over „massa-immigratie” en zegt hij dat „de sluizen wagenwijd openstaan”. Zijn voorstellen worden in de Kamer nooit overgenomen, maar publicitair heeft Fritsma waarde. In 2007, net na zijn aantreden, probeerde Fritsma de benoeming van de staatssecretarissen Albayrak (Justitie, PvdA) en Aboutaleb (Sociale Zaken, PvdA) te blokkeren omdat zij een dubbele nationaliteit hebben. Fritsma was fractieleider in de gemeenteraad van Den Haag toen de partij daar negen zetels haalde. Zijn invloed is steeds groter geworden. Samen met Wilders en PVV-senator Gidi Markuszower stelde hij de kandidatenlijst op voor de komende verkiezingen. Hij zou ook het verkiezingsprogramma (van één A4’tje) mede hebben geschreven. In mei 2015 heeft hij het vicevoorzitterschap van de fractie overgenomen van Fleur Agema.



Gidi Markuszower De vertrouweling en scout Zijn Joodse afkomst speelt een hoofdrol in zijn leven. Hij was jarenlang beveiliger voor de stichting Bij Leven En Welzijn, dat de beveiliging verzorgt van synagogen, Joodse scholen- en evenementen. Markuszower kwam in opspraak doordat hij een wapen droeg tijdens een Joodse viering. In 2010 verdween hij van de PVV-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer toen minister Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken, CDA) partijleider Wilders in een brief voor hem waarschuwde. Markuszower zou een „risico voor de integriteit” van Nederland zijn vanwege contacten met een buitenlandse veiligheidsdienst, vermoedelijk de Israëlische Mossad. „Absurd”, volgens Markuszower, die zich terugtrok om de partij niet te beschadigen. Later werd hij senator. Markuszower is, zeggen vrienden, familie en collega’s, innemend en integer. Hij combineert dit met een voorliefde voor controverse. Bij de PVV is Markuszower een van de weinige vertrouwelingen van Wilders. Samen met Fritsma en Wilders was hij verantwoordelijk voor de PVV-kandidatenlijst. Zelf staat hij op nummer 4.

Gabriëlle Popken De persoonlijk assistent Gabriëlle Popken was bedrijfsjurist voordat de Limburgse in 2009 begon als persoonlijk medewerker van Wilders. Popken is ook senator voor de PVV. Haar werk voor de Eerste Kamer lijkt bijzaak: Popken dient nauwelijks moties in en áls ze dat doet, worden ze altijd verworpen. Een oud-PVV’er zegt dat Wilders zoveel tijd vraagt dat het voor Popken ook lastig is haar Eerste Kamerwerk goed te doen. In haar maidenspeech keerde Popken zich fel tegen een wet die regelt dat donateurs van politieke partijen zich moeten bekendmaken. Voor PVV-donateurs zou dat gevaarlijk zijn: „De PVV is door de jaren heen getypeerd als een partij van racisten, xenofoben, NSB’ers en neofascisten om maar wat concrete voorbeelden te noemen.”

Fleur Agema en Vicky Maeijer De stemmentrekkers Opvallend tijdens het bezoek aan Spijkenisse, waar de PVV twee weken geleden ging flyeren: twee vrouwen stonden steeds pal naast Geert Wilders. Het waren Fleur Agema en Vicky Maeijer, de nummers 2 en 3 op de kandidatenlijst. Met hen aan zijn zijde hoopt Wilders dat meer vrouwen op de PVV zullen stemmen. Agema is sinds 2006 Kamerlid en was lange tijd vicefractievoorzitter. Ze stond Wilders onder meer bij tijdens de Catshuisonderhandelingen over het gedoogakkoord in 2010. Maeijer begon in 2006 als fractiemedewerker, was lijsttrekker voor de PVV in Zuid-Holland en zit nu in het Europarlement. Beide vrouwen lijken dit jaar minder betrokken bij de campagnestrategie. Ze staan wel samen met Wilders op veel campagneposters.