Deze Koerdische hipsters willen Noord-Irak stijlvol maken

“Een hipster noemt zichzelf geen hipster”, zegt een stijlvolle Koerdische man in een video van Al Jazeera. Hij draagt een pak in precies de juiste kleur paars, heeft een zorgvuldig getrimde baard en strak achterovergekamde haren. Een hippe Amsterdammer had het kunnen zeggen, maar ook in Noord-Irak wordt blijkbaar met het hipster-imago geworsteld, op enkele tientallen kilometers afstand van de frontlinie met de terreurgroep Islamitische Staat (IS).

In februari 2016 begonnen een aantal mannen de herenclub Mr. Erbil, naar de hoofdstad van de autonome staat in Irak. De mannen verzamelen zich wekelijks opgedoft in een net pak bij een café voor koffie of rijden op hun fiets een rondje door de oude binnenstad, terwijl de pick-uptrucks en tanks voorbij rollen.

Door de olievelden en het moderne karakter van de stad Erbil werd het een aantal jaar geleden nog gezien als het nieuwe Dubai. Maar door de economische crisis en de strijd tegen IS lijkt dat beeld nu heel ver weg, de meeste jongeren vechten op de frontlinie of zijn werkloos.

Met Mr. Erbil proberen de mannen de economie nieuw leven in te blazen, door het werk van lokale kleermakers te gebruiken en promoten. Die kunnen zich geen betere reclame wensen: de herenclub heeft binnen een jaar al bijna 70.000 volgers op Instagram. De mannen dragen Westerse pakken afgewisseld met traditionele Ottomaanse ontwerpen. Of zoals zij zelf zeggen: “Een beetje klassiek, met een moderne touch”.

Die moderne touch gaat verder dan alleen een kledingstijl: de club ziet zichzelf ook als een beweging om jonge Koerden een stem te geven. Zo verklaart de 26-jarige medeoprichter Goran Pshtiwan: “We begonnen met het idee om samen te komen, iets anders en unieks te maken en de manier waarop mensen kijken en denken te veranderen.”

Hoewel Mr. Erbil met nu veertig leden alleen mannen toelaat, bemoeien zij zich wel met de Noord-Iraakse vrouwen. Via sociale media proberen zij carrièremogelijkheden en gelijke rechten voor meisjes te promoten. Zo plaatsen ze iedere donderdag foto’s van vrouwen, al dan niet met hoofddoek, in zakelijke kleding en stropdas of sigaar in hun Instagram post “Girls Inspiration”.