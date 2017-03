De Haagse Stemming: PvdA is bang voor D66, Wilders heeft nieuwe beveiligers

Met nog precies twee weken te gaan laat de nieuwe Peilingwijzer meer nivellering zien. De verkiezingsposter verdwijnt. Bij de PvdA maken ze zich zorgen over de concurrentie van D66. 50Plus probeert Krol tegen zichzelf te beschermen. Wilders krijgt militaire beveiligers. Maar gaat hij ook campagne voeren? En dat begrotingsoverschot zou nog wel eens heel groot kunnen worden.

BESLISSENDE DREUN: Alom tevredenheid bij PvdA’ers over het optreden van hun voorman Lodewijk Asscher in de eerste debatten. Maar waar blijft de beslissende dreun om een historische nederlaag af te wenden? Binnen het campagneteam is afgesproken dat het ongeloofwaardig is om op premier Rutte in te hakken. Asscher moet juist fatsoenlijk zijn. Hij heeft het geluk dat zijn concurrenten op links, Klaver en Roemer, ook niet schitterden tijdens het radio- en het RTL-debat. Een groter gevaar lijkt dat de progressieve kiezer overloopt naar het D66 van Alexander Pechtold, schrijft politiek verslaggever Thijs Niemantsverdriet.

HYPOCRIET: Pechtold had gisteren een goede avond bij Pauw en Jinek, waar hij luid applaus kreeg toen hij Jan Roos, lijsttrekker van PVV-afsplitsing VNL, hypocrisie verweet. Roos had als Powned-presentator regelmatig mensen te kakken gezet en had beweerd dat premier Rutte homoseksueel was. Zowel Pechtold als Eva Jinek liet hem daarom niet wegkomen met een pleidooi voor normen en waarden en homorechten. Beelden hier.

KROL OP MINDER ACTIEF: Henk Krol had niet zijn beste … week, dat mag bekend zijn. Sinds hij het prima leek te vinden de AOW niet waardevast te maken, was hij elke dag op radio of tv om zijn excuses te maken voor een zelfveroorzaakte verwarring, en een nieuwe te creëren. Nu is hem door partijleider Jan Nagel te verstaan gegeven dat hij niet meer op elke uitnodiging van media mag ingaan. Volgens Nagel blijft de partij achter Krol staan: „We zijn absoluut eensgezind. Er is grote bewondering voor Henk.”

WILDERS’ BEVEILIGING: De bewaking van Geert Wilders is opgeschaald met militairen van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, meldt De Telegraaf. Een eenheid die diplomaten en politici beveiligt in gevaarlijke buitenlanden. De vraag is of Wilders met hen in zijn kielzog wel weer op straat campagne durft te voeren, want gezien de peilingen lijkt zijn strategie van debatten mijden en alleen maar twitteren en interviews geven aan buitenlandse televisiestations niet erg aan te slaan.

PEILINGWIJZER: In de nieuwe Peilingwijzer van vanochtend zakt de PVV verder. Begin dit jaar werden die partij, qua gewogen gemiddelde van verschillende peilingen, nog 29 zetels toegedicht, inmiddels zijn dat 24. Ze moet de VVD met 25 voor zich dulden, al is dat verschil ‘statistisch niet relevant’ en staan ze formeel dus gelijk. 50Plus (6) verloor er in een week 3. Het CDA (18) loopt iets uit op D66 (17). GroenLinks (17) en SP (13) pakken een zetel, terwijl PvdA (13) stil blijft staan. Kijk voor foutmarges en statistische details op de site van peilingeindbaas Tom Louwerse. Disclaimer: de peiling van EénVandaag is de enige van ná het RTL-debat die in deze meting is opgenomen. In de ‘imagometer’ van het televisieprogramma scoorde Buma de meeste punten, al houden ook die niet over.

De droombaan van Ahmed Marcouch. Foto Merlijn Doomernik

BEGROTINGSOVERSCHOT: Misschien heb je het gemist, maar het kabinet Rutte II had vorig jaar een begrotingsoverschot. Tot de eigen verbazing. Met name omdat de arbeidsmarkt razendsnel aantrekt en de inkomstenbelasting daarom toeneemt. En er is meer ‘goed’ nieuws, schrijft economieredacteur Maarten Schinkel. Hoe langer de gecompliceerde formatie duurt, hoe langer er een demissionair kabinet zit dat geen dure beleidsplannen mag uitvoeren. En dat betekent dat, met de vaart die economie en belastinginkomsten nu hebben, het begrotingsoverschot in de tussentijd verder kan oplopen. Misschien wel tot het record van het jaar 2000.



KLIMAAT GESCHRAPT: Het is bekend dat sommige partijen het Kiescompas opeens anders invullen dan in hun verkiezingsprogramma staat. Maar sommige ingrijpende aanpassingen voor publicatie zijn ook onopgemerkt gebleven. Zo onthult Trouw vandaag dat klimaatsceptici er in slaagden een passage over klimaatverandering uit het VVD-verkiezingsprogramma te schrappen. Geen geheim, het gebeurde op het partijcongres, maar wel iets wat milieubewuste liberalen was ‘ontgaan’.

MET UITSTERVEN BEDREIGD: Nagenoeg verdwenen deze verkiezingen: de poster achter het raam. Behalve GroenLinks stuurt elke partij nog posters op naar de leden, maar dat zijn er gestaag minder. Minder betrokkenheid bij de politiek dus, maar ook een gevolg van polarisatie en angst, schrijft verslaggever Andreas Kouwenhoven. “Zo’n poster maakt je zichtbaar, kwetsbaar”, zegt een D66’er. Er gaat wel eens een ei tegen het raam, of zelfs een steen door de ruit om een verkiezingsposter.

Reclamezuil: Wel terug van nooit weggeweest: de Limburgse reclamezuil (met foto). Je weet wel, zo’n ding waar staatssecretaris Frans Weekers mee in problemen kwam. Dit keer voor CDA’er Martijn van Helvert, die lager op de lijst staat dan andere Limburgse CDA’ers Raymond Knops en Mustafa Amhaouch.

WAT WIJ LEZEN: Buitenlandse media schrijven veel over de Nederlandse verkiezingen, maar gaan daarbij met enige regelmaat de mist in. De ene na de andere krant (The Sun, The Daily Telegraph, Bild en Frankfurter Allgemeine) schreef de afgelopen dagen dat Nederland uit de euro lijkt te willen. En overal wordt Kamerlid Pieter Omtzigt opgevoerd als de aanstichter. Die is daar zelf niet gelukkig mee. Wat is er aan de hand? Tijdens een door Thierry Baudet geïnstigeerd debat over uittreding, besloot de Kamer daar niet in mee te gaan. Maar Omtzigt kwam wel met een motie om de Raad van State te vragen “de voor- en nadelen van verschillende politieke en institutionele opties voor de toekomst van de euro in kaart te brengen”. Niet om de euro overboord te gooien, aldus Omtzigt, maar juist om die te versterken.

WAT WIJ VOLGEN: Een drukke campagnedag ‘in het land’ vandaag. Lodewijk Asscher en Gert-Jan Segers zijn in Twente. Mark Rutte doet Zeist aan. Emile Roemer zit vanavond bij Nieuwsuur. We kijken natuurlijk ook met een schuin oog naar het waarschijnlijke aftreden van de Drentse commissaris van de koning Jacques Tichelaar.

QUOTE VAN DE DAG

“De eigenschap bescheidenheid wordt soms wat ondergewaardeerd bij mij, terwijl die er echt wel is.”

D66-leider Alexander Pechtold in een zelfverzekerd interview met De Telegraaf.