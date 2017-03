Brits Hogerhuis: EU-burgers beschermen bij Brexit

De Britse premier Theresa May mag pas een Brexit inzetten als zij de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk beschermt. Dat meldt persbureau Reuters. Het Britse Hogerhuis nam op woensdag een amendement aan op de Brexitwet waarin May wordt gevraagd de veiligheid van de miljoenen EU-burgers die nog in het land wonen te garanderen. 358 Lords stemden voor, 256 tegen. Nu moet het Lagerhuis zich over het amendement buigen.

Het is de eerste politieke tegenslag voor May, wiens Brexitwet eerder door het Lagerhuis werd aangenomen. Het is vooral symbolisch interessant, zegt NRC-correspondent Melle Garschagen. “Het Hogerhuis zegt eigenlijk: doe niet zo moeilijk. Er wonen naar schatting drie en een half miljoen EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk, die betalen ook gewoon belasting, laten we nu laten zien dat we tolerant zijn.”

Terug naar het Lagerhuis

In het Hogerhuis heeft de partij van Theresa May geen meerderheid. Het amendement kan nog wel door het Lagerhuis verworpen worden. “Het kan zijn dat dit het begin is van een beweging die May structureel van weerwoord voorziet”, zegt Garschagen. “Het is nu afwachten of de stemming in het Hogerhuis iets losmaakt. Het kan ook zijn dat het Lagerhuis dit snel rechtzet en overgaat tot de orde van de dag.”

In ieder geval betekent de beslissing dat de plannen van May vertraagd worden. Ze was eerst van plan om de procedure om officieel de Europese Unie te verlaten in de tweede week van maart te beginnen. Aangezien het Lagerhuis zich nu opnieuw moet buigen over de Brexitwet, zal dat echter langer duren. May had gehoopt de Brexitwet zonder aanpassingen in te voeren.