Trump: Obama zit achter de lekken en protesten

Trump denkt dat voormalig president Obama achter de wijdverspreide protesten in het land zit. Ook zou hij verantwoordelijk zijn voor bepaalde lekken uit het Witte Huis. Dat zei Trump in een interview met Fox News.

De interviewer begon over Obama’s mogelijke rol in de protesten en of Trump dacht dat Obama daarmee een bepaalde presidentiële code zou hebben overschreden. "Nee, ik denk wel dat hij erachter zit, maar ik denk ook dat het ook gewoon politiek is", reageerde de president.

Obama zou verantwoordelijk zijn voor de protesten omdat “zijn mensen” zeker er achter zouden zitten. Trump concludeerde verder dat Obama achter bepaalde lekken uit het Witte Huis zit. Ook dat zou volgens de president simpelweg deel zijn van het politieke spel. Hij gaf verder geen bewijs voor beide aantijgingen.