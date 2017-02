‘Prima’ debuut Verstappen in nieuwe bolide

Hij reed alles bij elkaar meer dan een complete grand prix en eindigde aan het einde van de testdag met zijn snelste rondetijd als derde. „Het ging prima”, vatte Max Verstappen de eerste dag in zijn nieuwe bolide samen.

Maar relativerend voegde hij er tegenover de internationale pers aan toe dat het nog te vroeg is voor conclusies over de krachtsverhoudingen in het rijdersveld. „We hebben genoeg rondjes kunnen rijden en we hebben weinig problemen gehad”, zegt de negentienjarige coureur in een informele persontmoeting bij de ingang van de pitbox.

Verstappen wordt omsloten door een cordon cameraploegen, schrijvende journalisten hengelen met hun gsm’s naar quotes. Max is hot, misschien kan hij dit jaar wereldkampioen worden. Hij heeft weinig trek in gespeculeer. „De focus ligt nu op onszelf.”

Sneller door de bocht

De jaarlijkse wintertests in Barcelona zijn door de teams met extra spanning tegemoet gezien. De nieuwe bolides van het seizoen 2017 zien er agressiever en robuuster uit, hebben aanmerkelijk bredere banden en stellen hogere eisen aan de fysieke conditie van de rijders. Bredere vleugels en een breder chassis geven de auto’s meer downforce, drukken ze steviger tegen het asfalt aan. En de banden geven meer mechanische grip, zoals dat in racejargon heet.

Het gevolg van alle aerodynamische ingrepen is dat de coureurs aanmerkelijk sneller door de bocht kunnen. Het percentage vol gas per ronde zou voor een circuit als Barcelona van vijftig naar zeventig procent gaan. Het moet de koningsklasse weer aantrekkelijker maken voor de fans. De nieuwe eigenaar van de Formule 1, het Amerikaanse mediaconcern Liberty Media, komt dit jaar met plannen om de amusementswaarde van de snelste show ter wereld te verhogen. Voorlopig moeten de liefhebbers het doen met sexy auto’s en snellere rondetijden.

Voor Verstappen is het nu nog niet om snelheid te doen, vertelde de Limbuger. „Het is veel belangrijker om veel kilometers af te kunnen leggen en te checken of alle onderdelen goed zijn.”

Propedeuse

Verstappen begint aan zijn derde jaar in de Formule 1. Het eerste jaar verraste hij met spectaculaire inhaalacties, maar had hij ook veel motorpech. Daarna volgde de tussentijdse transfer van talententeam Toro Rosso naar de elite van Red Bull. Het is een propedeuse waarvan Lance Stroll, de debuterende jongeling van Williams (met zijn achttien nu de jongste op de grid) alleen nog kan dromen. Stroll schoot op de eerste dag in de Formule 1 van de baan, beschadigde daarbij zijn voorvleugel en kwam niet verder dan twaalf rondjes.

Ook de Belgische coureur Stoffel Vandoorne, die vorig jaar nog testrijder was bij McLaren-Honda en teamgenoot van Fernando Alonso, verloor vermogen. Hij was snel aan een nieuwe motor toe en kwam niet verder dan veertig rondjes. „Jammer want om ervaring op te doen is het heel belangrijk om zoveel mogelijk laps te rijden”, aldus Vandoorne. Een clash der Lage Landen was dinsdag even ver weg.

Ferrari was in de eerste twee testdagen Red Bull nog de baas, maar het beeld kan nog veranderen voordat op 26 maart in Melbourne de eerste grand prix van start gaat. Er zijn nog allerlei aanpassingen mogelijk die van invloed kunnen zijn op rijgedrag, betrouwbaarheid en snelheid van de auto’s.