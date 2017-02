‘I have a dream’-speech was bij vlagen pure poëzie

‘I have a dream’. De woorden die Martin Luther King op 28 augustus 1963 uitsprak in Washington D.C. markeren een historisch punt voor de Amerikaanse burgerrechtenbeweging en voor de Verenigde Staten in het algemeen. De strekking van de toespraak, de strijd van de zwarte bevolking om gelijke rechten, is ruim 53 jaar later nog altijd gemeengoed.

Alleen al de plaats waar King zijn speech hield, het Lincoln Memorial-gebouw, was van grote symbolische betekenis. Het monument ter ere van de Amerikaanse president Abraham Lincoln - die streed voor de afschaffing van de slavernij - was voor King de ideale plaats om honderd jaar later de strijd om gelijke burgerrechten voort te zetten.

Maar hoe zat de toespraak precies in elkaar? In het kader van Black History Month - in de VS en Canada stond de afgelopen maand in het teken van de geschiedenis van de zwarte bevolking - maakte YouTube-kanaal Nerdwriter een analyse van de beroemde speech. Nerdwriter, het kanaal van de Amerikaan Evan Puschak, analyseerde eerder werk van onder meer Bob Dylan en komiek Louis C.K.:

De 1.667 woorden die King in zeventien minuten uitsprak bij de March on Washington ten overstaan van naar schatting 250.000 mensen, waren bijzonder om zowel de vorm als de inhoud. De bijbelse profetieën, alliteraties, anaforen, zinspelingen en ingewikkelde historische verwijzingen maken de toespraak tot een haast Shakespeariaans betoog. Wat dat betreft is het opmerkelijk dat de toespraak van King een voltreffer werd. Puschak noemt de woorden van King “een tegenvoorbeeld” van eenvoudige retoriek, waarvan politici zoals Donald Trump gebruikmaken om boodschappen duidelijk over te brengen.

Dat is, zo stelt Puschak, waarom de ‘I have a dream’-speech misschien wel “de belangrijkste en bekendste toespraak van de twintigste eeuw” is.

Bekijk hier de hele speech van Martin Luther King: