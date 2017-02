EU en Oekraïne bereiken akkoord over visumvrijstelling

Oekraïners kunnen binnenkort zonder visum naar de Europese Unie reizen. Daarover zijn onderhandelaars van het Europees Parlement en van de Europese lidstaten het dinsdag eens geworden. De Eurocommissaris voor Migratie, Dimitris Avramopoulos, maakte dat op Twitter bekend. Het Europees Parlement deelde het nieuws in een persbericht.

Oekraïense staatsburgers met een biometrisch paspoort (een paspoort met een dunne RFID-chip, die wordt aangebracht op een van de pagina’s) mogen, zodra de nieuwe afspraken in werking treden, maximaal 90 dagen lang zonder visum naar de EU komen als toerist, voor zaken of voor familiebezoek.

Het akkoord moet nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement en door de Europese ministerraad. Het zal gelden voor alle EU-lidstaten, behalve voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De visavrijstelling geeft Oekraïners geen recht om in de EU te werken.

Onderhandelingen begonnen in 2008

Europa en Oekraïne begonnen in 2008 met hun onderhandelingen over visumvrijstellingen. In 2015 oordeelde de Europese Commissie dat de Oekraïne genoeg progressie had geboekt om aan de voorwaarden te voldoen. Eind vorig jaar leken de belangrijkste obstakels definitief overwonnen toen de ambassadeurs van de 28 lidstaten van de Europese Unie groen licht gaven voor het visumvrij reizen voor Oekraïners.

De onderhandelingen over het visumvrije reizen stammen dus al van voor het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Dat verdrag werd voor het eerst voorgesteld in 2012. Het associatieverdrag werd vorig jaar door Nederlandse kiezers verworpen in het Oekraïnereferendum.

‘Stap vooruit in de hervorming van de Oekraïense maatschappij’

In het persbericht van het Europees Parlement zegt de rapporteur voor dat parlement, Mariya Gabriel, over het nieuwe akkoord: