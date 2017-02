Duitsland ontbiedt Turkse ambassadeur om arrestatie journalist

De Duitse regering heeft dinsdag de Turkse ambassadeur in Duitsland ontboden wegens de arrestatie van journalist Deniz Yücel, correspondent voor dagblad Die Welt. De Turks-Duitse journalist werd maandag in Turkije gearresteerd wegens het verspreiden van “terreurpropaganda” en het aanzetten tot geweld. Yücel kan daar een gevangenisstraf van maximaal tien en een half jaar voor krijgen.

“De Duits-Turkse betrekkingen zien een van hun grootste uitdagingen van de moderne tijd tegemoet”, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Sigmar Gabriel, dinsdag in Berlijn. Volgens Gabriel is de vrijheid van meningsuiting in beide landen beschermd door de grondwet. Tegen onder meer Reuters zei de minister dat geen land dat claimt democratisch te zijn of zegt mensenrechten te respecteren, zomaar een journalist vast kan zetten.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Turkse ambassadeur dinsdag met klem consulaire toegang tot Yücel verzocht. Duitsland doet er volgens Buitenlandminister Gabriel alles aan om ervoor te zorgen dat Yücel “zo snel mogelijk” wordt vrijgelaten.

Demonstraties in Duitssprekende landen

In verschillende Duitssprekende landen werd dinsdag tegen de arrestatie van Yücel gedemonstreerd. Op de Berlijnse vestiging van mediaconglomeraat Axl Springer, eigenaar van Die Welt, verscheen een groot bord met daarop de tekst #freendeniz. In tien verschillende steden en in Zwitserland en in Oostenrijk gebruikten demonstranten deze kreet bij hun protesten. Bondskanselier Angela Merkel noemde het oppakken van de journalist maandag “teleurstellend” en “buitenproportioneel”. Ze zei dat Berlijn een “eerlijk proces” eist voor Yücel.

De correspondent voor Die Welt schreef eerder over gehackte e-mails van Berat Albayrak, de Turkse minister van Energie en schoonzoon van president Recep Tayyip Erdogan. Yücel schreef dat Albayrak met opzet leugens verspreidde op Twitter en dat hij mogelijk contacten heeft bij terreurgroep Islamitische Staat.

Misinformatie

Volgens de Turkse regering heeft Yücel misinformatie verspreid en daarmee de regering in diskrediet gebracht. De authenticiteit van de gehackte e-mails is nooit bevestigd door Albayrak, de Turkse Energieminister, zelf. Yücel werd sinds 14 februari al in voorlopige hechtenis gehouden, maar is maandag pas officieel gearresteerd.

Volgens de advocaat van de Yücel is de journalist door de Turkse autoriteiten ondervraagd over zijn banden met de groep hackers die verantwoordelijk was voor de digitale inbreuk van minister Albayraks e-mailaccount. Ook is de Duits-Turkse journalist vragen gesteld over een interview dat hij in 2015 had met een lid van de Koerdische Arbeiderspartij PKK. De PKK wordt door zowel Ankara als de EU en de VS als terroristische groepering beschouwd.

Sinds de mislukte couppoging van afgelopen zomer heeft de Turkse regering tientallen journalisten opgepakt. Het is de eerste keer dat een verslaggever met de Duitse nationaliteit is gearresteerd. De Nederlandse columnist Ebru Umar werd eerder ook al opgepakt wegens het beledigen van Atatürk, president Erdogan en de profeet Mohammed. Op de persvrijheidsindex van Verslaggevers Zonder Grenzen staat het land staat op plaats 151.