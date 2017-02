Cessna crasht in woonwijk Los Angeles: zeker vier doden

In de Amerikaanse stad Riverside, bij Los Angeles, zijn maandag bij een crash van een cessna in een woonwijk zeker vier mensen om het leven gekomen. Vijf personen zijn vermist. Dat melden lokale media. Eén persoon ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

In het vliegtuigje bevonden zich op het moment van de crash twee volwassenen en drie tieners. Van één van de inzittenden, een meisje, is bekend dat ze de crash heeft overleefd met slechts lichte verwondingen. Eén van de mensen die omkwam is een inwoner van de wijk. Het is nog niet duidelijk of de andere dodelijke slachtoffers buurtbewoners zijn of in de cessna zaten.

Het vliegtuigje, van het type Cessna 310, stortte om 16:40 uur lokale tijd neer. De cessna was net opgestegen vanaf het vliegveld van Riverside. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van het incident. Bij de crash werden twee huizen volledig verwoest.

Het vliegtuigje stortte neer in Riverside, een stad die wordt gezien als deel van groot Los Angeles: