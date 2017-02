Boskalis stapt helemaal uit Fugro

Boskalis heeft ook zijn resterende belang in Fugro verkocht. Dinsdagavond verkocht de baggeraar en maritiem dienstverlener zijn laatste 7,9 miljoen aandelen in bodemonderzoeker Fugro. Dat maakte Boskalis dinsdagavond bekend via een persbericht. De aandelen werden voor 14,50 euro in de markt gezet. De transactie leverde daarmee in totaal 115 miljoen euro op.

Eind vorig jaar verkleinde Boskalis zijn belang in Furgo al van bijna een kwart naar nog geen 10 procent. Eerder had het bedrijf zijn belang in Fugro juist ongevraagd opgebouwd tot 29 procent.

Boskalis drong lang aan op nauwe samenwerking met Fugro, wat leidde tot speculaties over een volledige overname van dat bedrijf. Fugro hield echter van meet af aan de boot af en liet weten de eigen zelfstandigheid te koesteren.

Drie redenen waarom de overname door Boskalis mislukte

Boskalis-topman Peter Berdowski zei in december vorig jaar dat werd afgezien van een overname omdat Fugro te duur bleek te zijn. NRC-economieredacteur Menno Tamminga legde toen uit waarom de overname precies spaak liep:

“Om te beginnen wilde hij [Peter Berdowski] de beslissende stap niet zetten: Boskalis deed geen openbaar overnamebod op Fugro. Het bleef bij dreigen, rechtszaken voeren, een beetje ketelmuziek maken.”

Maar dat was volgens Tamminga niet de enige reden:

“Het tweede obstakel voor Boskalis was dat te weinig beleggers Boskalis hielpen in het verzet tegen de beschermingsmaatregelen van Fugro. Fugro heeft er maar liefst drie, waaronder één geniepige. Wie tegen de zin van de top van Fugro toch in staat is genoeg aandelen in handen te krijgen, kan raar opkijken. Fugro mag een deel van het bedrijf doorverkopen aan een stichting op Curacao.

Deze constructie, die in het jargon een gifpil heet, geldt volgens de normen van modern ondernemingsbestuur als ouderwets betuttelend en strijdig met zeggenschapsrechten van beleggers, legde Tamminga uit. Boskalis was niet in staat om meer aandeelhouders achter zich te krijgen om Fugro te dwingen in elk geval deze gifpil op te bergen.”

En er was zelfs nog een derde reden volgens de NRC-redacteur:

“De derde misrekening van Boskalis was de tijdsduur van de lage olieprijs. De prijsval ontwrichtte de begrotingen van olieproducerende landen én de investeringen van de grote ondernemingen die opdrachtgevers zijn van Boskalis. Inmiddels moet ook Boskalis saneren.”

Problemen door lage olieprijs

Boskalis heeft het inderdaad al tijden moeilijk op de beurs. Ruim een week geleden maakte het bedrijf uit Papendrecht nog een afschrijving bekend van 840 miljoen euro, wegens “fors verslechterde marktomstandigheden in de offshore energiesector”. De afboeking stond gelijk aan bijna een vijfde van de beurswaarde.

Ook bodemonderzoeker Fugro had vorig jaar flink last van slechte marktomstandigheden in de offshore-olie- en -gassector als gevolg van de lage olieprijs. De omzet van het bedrijf nam in 2016 fors af, van 2,3 miljard euro in 2015 tot bijna 1,8 miljard vorig jaar.

Wat de avances van Boskalis in de richting van Fugro het concern uit Papendrecht precies hebben gekost, zal moeten blijken bij de publicatie van de jaarcijfers op 8 maart.