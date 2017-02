Beveiliger Hollande opent per ongeluk vuur, twee gewonden

Een scherpschutter die president Hollande beveiligde bij een speech heeft dinsdagavond per ongeluk twee gewonden gemaakt, meldt de BBC. De man opende per ongeluk het vuur terwijl de president een nieuwe hogensnelheidsspoorlijn opende in het plaatsje Villognon.

Een ober en een spoorwegmedewerker raakten gewond. Op beelden is te zien hoe Hollande middenin zijn speech overvallen wordt door de schietgeluiden, maar niet in paniek raakt. “Ik hoop dat dat niks ergs was?”

Volgens lokale media zou het veiligheidsmechanisme van het geweer per ongeluk gedeblokkeerd zijn. De politie is een onderzoek gestart.