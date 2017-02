Opnieuw aangifte van FNV tegen IKEA-transporteur

Vakbond FNV doet voor de tweede keer in drie maanden tijd aangifte tegen een IKEA-transporteur. Het gaat om het Genemuidense vervoersbedrijf Samskip. Volgens FNV maakt de onderneming zich onder meer schuldig aan het uitbuiten van haar chauffeurs.

Edwin Atema van FNV zegt dat truckers van bedrijf soms weken- of maandenlang achter elkaar ritten moeten maken. Ook beschuldigt FNV Samskip ervan zich schuldig te maken aan valsheid in geschrifte doordat het chauffeurs valse loonbrieven meegeeft. Daarmee kunnen de truckers in het buitenland aantonen dat ze het daar geldende minimuminkomen krijgen, terwijl ze in werkelijkheid een basisloon van 300 euro per maand zouden krijgen. Doordat het de Oost-Europese truckers structureel minder betaalt, maakt het zich schuldig aan discriminatie, aldus de woordvoerder.

Samskip laat in een schriftelijke reactie weten zich niet te herkennen in de aanklacht van FNV. “Samskip is actief binnen Europa en daarbuiten en het heeft er belang bij om zich aan alle wet- en regelgeving te houden waar zij ook opereert”, stelt het bedrijf.

Volgens FNV is Samskip door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aangesproken op overtreding van de wet- en regelgeving. Het bedrijf zou in strijd met de geldende cabotageregels handelen - dat zijn regels over het aantal transporten dat een vervoerder uit een EU-land elders in de EU mag uitvoeren. Die regels zijn bedoeld om oneerlijke concurrentie te bestrijden.

‘Geen sprake van overtreding regels’

Een woordvoerder van Samskip zegt dat “er geen sprake” is van “een structurele overtreding van de cabotageregels door Samskip”. Wel zou er met ILT gesproken zijn over “onduidelijkheden in de wetgeving over de documentatie van het gecombineerd vervoer en de interpretatie van de Richtlijn gecombineerd vervoer met betrekking tot cabotage”. Naar aanleiding hiervan zegt het bedrijf een aangepast vervoersdocument te hebben ontwikkeld dat door de ILT is goedgekeurd.

IKEA benadrukte dinsdag in een reactie tegenover ANP belang te hechten aan goede en eerlijke werkomstandigheden en zei daarover eisen te stellen aan zijn transporteurs.

Cao-lonen

Afgelopen december deed de ILT een inval bij transportbedrijf Brinkman Trans-Holland. Het bedrijf werd verdacht van “schijnconstructies” met goedkope chauffeurs uit het buitenland. FNV spande een zaak aan tegen de onderneming aan en won deze vervolgens. Voortaan, besloot de rechter in februari, moet Brinkman Poolse en Moldavische chauffeurs Nederlandse cao-lonen betalen.