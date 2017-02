Toezichthouder bij AFM treedt tijdelijk terug vanwege SHV-affaire

Accountant en voormalig partner bij PwC Bart Koolstra is naar aanleiding van een artikel dat later in NRC verschijnt, op eigen verzoek tijdelijk teruggetreden uit de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Uit het artikel blijkt dat accountantskantoor PwC tot in detail op de hoogte was van omstreden betalingen door een dochteronderneming van Nederlands grootste familiebedrijf SHV in het Midden-Oosten.

In een persbericht laat de AFM weten dat Koolstra tijdelijk terugtreedt „tegen de achtergrond van de recente publiciteit” over een dossier waarbij hij was betrokken.

Dit weekend publiceerde NRC een verhaal over dochterbedrijf Econosto Mideast van familieconcern SHV, dat jarenlang omstreden commissies betaalde aan klanten en inkopers in het Midden-Oosten. Ook werden klanten misleid en zou sprake zijn van verboden handel met Iran.

Eveneens bleek dat het bestuur van SHV jarenlang van de omstreden betalingen wist, maar er niet tegen optrad. PwC was in die periode de accountant van het familiebedrijf en alle dochterondernemingen.

Koolstra was tot medio 2013 als senior partner werkzaam bij PwC. Volgens de AFM treedt hij terug „om de schijn van een belangenconflict lopende dit dossier te vermijden.” De raad van toezicht van de AFM „respecteert het besluit van de heer Koolstra.”