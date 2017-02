Terreurgroep onthoofdt Duitse gijzelaar in Filipijnen

De islamistische terreurgroep Abu Sayyaf heeft een Duitse gijzelaar onthoofd die vier maanden geleden werd ontvoerd in de Filipijnen. Maandag werd een video van de moord op internet gezet.

Het gaat om de 70-jarige Jurgen Katner. Hij was in november met zijn 59-jarige vrouw aan het zeilen in de Filipijnen toen hij aan de kust van de zuidelijke provincie Tawi Tawi werd overvallen door de terreurgroep. Zijn vrouw werd vermoord en later op hun achtergelaten boot gevonden door het Filipijnse leger.

De video werd onder andere gedeeld door de monitorsite SITE. Te zien is hoe Katner door een militant met een machete wordt onthoofd. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat ze de authenticiteit van de beelden nog niet kunnen bevestigen.

Losgeld

Volgens Der Spiegel eiste Abu Sayyaf 30 miljoen peso (zo’n 570.000 euro) losgeld, maar het Filipijnse leger zegt daar niets over te weten. Zondag verstreek de deadline.

Katner werd vastgehouden op het zuidelijke eiland Jolo, het belangrijkste bolwerk van Abu Sayyaf. In een videoboodschap eerder in februari vroeg de Duitser al om hulp.

Het echtpaar werd in 2008 al een keer ontvoerd door piraten in Somalië. Na twee maanden kwamen ze vrij. Toen zou er 600.000 euro betaald zijn voor hun vrijlating, maar dat is nooit officieel bevestigd.

De terreurgroep, die eerder trouw gezworen heeft aan Islamitische Staat (IS), zegt te vechten voor autonomie binnen de overwegend katholieke Filipijnen. Losgeld is een van hun belangrijkste inkomstenbronnen. Eerder vorig jaar liet Abu Sayyaf een Noorse gijzelaar vrij. Twee Canadese medegevangenen werden onthoofd nadat de deadline voor het betalen van losgeld was verstreken.