PostNL keert voor het eerst sinds 2011 weer dividend uit

PostNL gaat over het jaar 2016 dividend uitkeren aan haar aandeelhouders. Dat maakt het bedrijf maandagochtend bekend bij het presenteren van de jaarcijfers.

Sinds 2011 werd er geen dividend uitgekeerd omdat het bedrijf worstelde met een negatief eigen vermogen nadat de internationale pakketten-tak TNT Express zich in dat jaar bij het Amerikaanse FedEx voegde. Nu is het eigen vermogen volgens PostNL weer op peil, onder meer door de behaalde nettowinst over 2016. Die bedroeg 280 miljoen euro, tegenover 166 miljoen een jaar eerder. In 2014 maakte PostNL nog een verlies van 4 miljoen.

De omzet bleef met 3,4 miljard nagenoeg gelijk aan die van 2015. Er werd al verwacht dat het bedrijf dit jaar dividend zou gaan uitkeren, maar dit was nog niet officieel vastgesteld.

PostNL weet te profiteren van een sterke groei in de pakkettenmarkt, waardoor het bedrijf 9 procent meer pakketjes vervoerde. De hoge winst komt ook voort uit een kostenbesparing van 21 miljoen euro.

Positief toekomstbeeld door groei online

PostNL ziet de toekomst positief in, onder meer doordat de markt voor ‘e-commerce’ (online bestelde pakketten) blijft groeien. In 2016 vervoerde PostNL 13 procent meer pakketten dan het jaar daarvoor. Het bedrijf voorspelt in 2020 45 procent van de omzet uit online pakketverkoop te halen en wil de transitie naar pakketbezorgspecialist dan ook snel uitvoeren.