Onzekerheid over megafusie LSE en Deutsche Börse

De geplande megafusie van Deutsche Börse AG en de London Stock Exchange (LSE) om de grootste beurs van Europa te vormen staat op losse schroeven. LSE kan een nieuwe voorwaarde door mededingingsautoriteiten van de Europese Unie niet tegemoet komen.

In een verklaring zondag schrijft de Britse beurs dat het niet gaat lukken om het Italiaanse MTS te verkopen. Brussel wilde dat het elektronisch handelsplatform voor Europese overheidsobligaties verkocht zou worden omdat LSE anders te machtig zou worden binnen de Europese markt

Eerder in februari kwam de EU met de eis dat dit moest gebeuren voor maandagmiddag om de deal met het Duitse Börse door te mogen laten gaan. “Gezien de huidige positie van de [Europese] Commissie, is LSE van mening dat de commissie waarschijnlijk niet in zal stemmen met de fusie”, licht de beurs toe.

Beursreus

Ook liet LSE weten bang te zijn het vertrouwen van regelgevers in Italië te schaden als het MTS zou verkopen. LSE is al meer dan een jaar in onderhandeling met het Börse. Met de fusie wilden ze de twee belangrijke partijen van de grootste Europese financiële centra, Londen en Frankfurt, samenvoegen tot een beursreus ter waarde van 29 miljard euro.

De geplande fusie stond al langer onder druk, onder andere nadat Groot-Brittannië ervoor koos om de Europese Unie te verlaten in juni. Sindsdien zeiden critici dat de deal door het veranderde politieke landschap in Europa achterhaald was.

Euronext

Ondanks de Brexit bleef LSE overtuigd over de fusie, en stemde in met meerdere eisen van de Europese Commissie. Eerder stemde het in met de verkoop van de Franse tak LCH Clearnet voor 510 miljoen euro aan Euronext, de eigenaar van de Amsterdamse beurs, onder voorwaarde dat Brussel in zou stemmen met de fusie tussen LSE en Börse.

Maar nu LSE de volgende eis van de EU niet kan tegemoet komen is de kans groot dat zowel de fusie met Börse als de deal met Euronext niet door gaan. Börse heeft nog niet gereageerd op de ontwikkeling.