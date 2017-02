Wat ging er mis bij de uitreiking van de Oscar voor Beste Film?

En de Oscar voor Beste Film ging toch nog naar… Moonlight. Na een chaotisch en bijna surrealistisch verlopen einde van de 89ste uitreiking van de belangrijkste Amerikaanse filmprijzen werd vannacht in Los Angeles de film van regisseur Barry Jenkins over een homoseksuele liefde in alsnog uitgeroepen tot Beste Film. Aanvankelijk had acteursduo Warren Beatty en Faye Dunaway, bekend als gangsterliefjes Bonnie en Clyde, de prijs aan musical La La Land gegeven.

Halverwege de dankspeeches kwamen mensen van accountantskantoor PwC, dat de stemming verzorgt, het podium op om duidelijk te maken dat er iets mis was gegaan. Producent Jordan Horowitz van koploper La La Land nam daarop het woord en kondigde aan dat er een fout was gemaakt. „Dit is geen grap”, zei hij. „Moonlight is de Beste Film.” Waarop hij het juiste kaartje aan de camera’s liet zien.

Het werd een slotparade die zijn weerga niet kende. Het team van La La Land werd haastig afgevoerd, en de makers van Moonlight op het podium geroepen. Op sociale media waren de grappen over een alternatieve werkelijkheid niet van de lucht, zowel een verwijzing naar het Trumpregime als het einde van de musical die dweept met de gouden jaren van Hollywood.

Beatty kwam terug het podium op om uit te leggen dat Dunaway en hij een verkeerde envelop in handen gedrukt hadden gekregen, waarschijnlijk de reserve-envelop van de eerder die avond uitgereikte Oscar voor Beste Actrice aan Emma Stone voor La La Land. Op de televisiebeelden van de uitzending is te zien hoe hij in verwarring naar het kaartje met de naam van de winnaar staart, zoekt of er nog een ander kaartje in de envelop zit, dan vertwijfeld naar Dunaway kijkt, die iets mompelt in de trant van ‘daar heb je hem weer’, en die vervolgens het heft in handen neemt en de verkeerde prijs aankondigt. Beatty: „Ik wilde niet grappig zijn. Moonlight is de Beste Film.”

Enkele uren na de ceremonie nam accountantskantoor PwC de schuld voor de “mix-up” op zich. Ze verontschuldigden zich tegenover Moonlight, La La Land, Warren Beatty, Faye Dunaway en de het Oscarpubliek voor de fout die tijdens de uitreiking is gemaakt. Beatty en Dunaway hadden inderdaad de verkeerde envelop gekregen, een fout die direct hersteld werd nadat hij was ontdekt. Het kantoor onderzoekt momenteel wat de oorzaak van de fout is geweest.