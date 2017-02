Geert Wilders zegt ook Nieuwsuur af

De buitenlandse media-aandacht voor de Nederlandse verkiezingen spitst zich voornamelijk toe op Geert Wilders. Zie vandaag de New York Times, en vrijdag onder meer het financiële persbureau Bloomberg.

Maar de Financial Times ziet (ook) een andere trend: de opmars van D66. De partij 'kan haar beste resultaat sinds de jaren negentig halen', aldus de zakenkrant, en 'heeft opnieuw een kans op macht'.

Hoe lijsttrekker Alexander Pechtold het mogelijke succes verklaart? De verkiezingen gaan over identiteit, niet over de economie, zegt hij tegen de FT.

'When it is about the economy, we are a bit dull. We are in the middle. But when it comes to education, Europe or healthcare, we are very progressive.'