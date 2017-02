Politie: misstanden bij ruim helft van thuisprostituees

Bij de meerderheid van thuisprostituees in Den Haag en Rotterdam is sprake van misstanden. Dit blijkt uit politiecijfers opgevraagd door NRC. Bij zes op de tien thuisprostituees die afgelopen jaar door de politie zijn gecontroleerd bleek dat het geval. Misstanden variëren van mensenhandel, belastingontduiking en uitkeringsfraude tot onrechtmatige bewoning en ‘kindspoor’, kinderen die aanwezig zijn terwijl moeder klanten ontvangt.

Afgelopen jaar werden zeshonderd thuisprostituees uit Den Haag en Rotterdam gecontroleerd door de politie. Doel was het vinden van slachtoffers van mensenhandel. In sommige woningen zijn de deurkrukken verwijderd zodat de slachtoffers niet kunnen ontsnappen, zegt John van Berkum, van het Haags Economisch Interventie Team (HEIT), afdeling mensenhandel.

Doordat steeds meer bordelen hun deuren moeten sluiten groeit het aantal thuisprostituees, zegt de politie. Ze maken zich zorgen over die ontwikkeling. Het Openbaar Ministerie deelt de zorgen over de verschuiving van prostitutie naar woonhuizen. Een woordvoerder: “Het wordt steeds lastiger om controles uit te voeren.”

Thuisprostitutie is verboden in Den Haag en wordt in Rotterdam toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten prostituees ingeschreven staan op hun werkadres en mogen ze alleen zelfstandig werken. Het maken van te veel reclame is verboden. Bij de Eerste Kamer ligt momenteel een wet om de verguninningen voor thuiswerkende prostituees volledig af te schaffen. Een ramp, volgens de politie. Ze vreest het zicht op de branche te verliezen en helemaal niet meer bij slachtoffers binnen te komen.

Ook bij de twee andere grote steden, Amsterdam en Utrecht, vroeg NRC naar cijfers over misstanden. Die had de politie daar niet paraat.