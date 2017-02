Vitesse wint van Go Ahead, AZ speelt gelijk tegen PEC Zwolle

Tien minuten voor het einde heeft invaller Fred Friday zijn club AZ nog een punt bezorgd in het thuisduel tegen PEC Zwolle. Na de harde afstraffing in de Europa League tegen Olympique Lyon hadden de Alkmaarders een overwinning in de competitie hard nodig, maar ze maakten weinig aanspraak op de winst.

De club uit Alkmaar was in de eerste helft wel de betere ploeg. Een vrije trap Derrick Luckassen ging net naast en de jeugdige aanvaller Guus Til raakte de paal. Het verdedigend spelende PEC Zwolle stelde er weinig tegenover. Alleen Danny Holla probeerde het een keer van afstand.

Sterk Zwolle na rust

Na rust begon PEC zeer sterk. Queensy Menig schoot voorlangs en de Deense spits Nicolai Brock-Madsen, in de afgelopen wedstrijden zeer trefzeker, schoot de bal in het zijnet. Bij de derde poging was het raak voor de club van trainer Ron Jans. Middenvelder Ryan Thomas scoorde na een hoekschop. Menig kreeg nog een kans op de voorsprong verder uit te bouwen, maar hij faalde.

AZ probeerde terug te komen in de wedstrijd, maar dat ging zeer moeizaam. Er zat weinig lijn in het aanvalspel van de ploeg van trainer John van de Brom. Toch pakte AZ uiteindelijk toch een punt. Door de treffer van Friday blijft AZ op de vijfde plaats staan.

Go Ahead Eagles - Vitesse

Vitesse heeft voor het eerst in drie wedstrijden weer eens gewonnen in de Eredivisie. Uit bij Go Ahead Eagles werd het 3-1 voor de club uit Arnhem. Vitesse klimt daardoor naar de zevende plek, terwijl Go Ahead Eagles op de zestiende plek, slechts een puntje boven hekkensluiter ADO Den Haag, blijft staan.

De thuisploeg had meer balbezit, maar Vitesse creëerde meer kansen. Ricky van Wolkswinkel maakte in de 29ste minuut de eerste treffer, na rust kwamen daar doelpunten van Navarone Foor en Milot Rashica bij. Twee minuten voor het verlopen van de reguliere speeltijd maakte Daniel Crowley nog een eretreffer voor de Eagles.

