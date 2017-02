Twee agenten tegen hoofd en in gezicht geslagen in Breda

Twee politieagenten zijn in de nacht van zaterdag op zondag tijdens het carnaval in Breda mishandeld. Ze werden daarbij tegen het hoofd en in het gezicht geslagen. Een derde agent werd eveneens in Breda in dezelfde nacht bijna aangereden toen hij een bestuurder een stopteken gaf.

De twee agenten werden in het centrum van de stad mishandeld toen ze bezig waren met een andere aanhouding. Een vrouw bleek een valse identiteitskaart op zak te hebben. Een van de verdachten - een 36-jarige man uit Alblasserdam - bemoeide zich daarmee. Toen de agenten hem verzochten weg te gaan, deed hij dat maar kwam hij kort daarna samen met een vriend - een 27-jarige man eveneens uit Alblasserdam- verhaal halen.

Het tweetal werd daarop aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. De mannen verzetten zich bij hun aanhouding heftig en sloegen de agenten. Met hulp van collega’s en portiers werden de twee toch gearresteerd. De 36-jarige man, die de agenten ook nog beledigde, bleek drugs op zak te hebben. De agenten hebben aangifte gedaan van mishandeling.

Stopteken genegeerd

In dezelfde nacht is net buiten het centrum van Breda nog een 19-jarige man uit Oosterhout opgepakt. Hij negeerde een stopteken van een politiebiker en probeerde hem vervolgens aan te rijden. De agent kon nog net opzij springen en collega’s van hem hebben de jongen klemgereden en gearresteerd. In de auto werden drugs aangetroffen. De agent heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag.

een woordvoerder van de politie weet verder te vertellen dat de Carnavalsnacht verder in zowel Breda als in Tilburg rustig verlopen is. In Breda werden naast de genoemde drie aanhoudingen nog zes mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. Dat is volgens de woordvoerder niet opzienbarend, aangezien er doorgaans in de weekenden in Breda “zo tussen de zes en tien mensen aangehouden worden”. In Tilburg verliep de nacht ook rustig met vier aanhoudingen.