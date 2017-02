Go Ahead Eagles is nostalgie en goedkoop bier – en dat trekt

De sfeer in het stadion doet denken aan het voetbal van vroeger. De arbeidershuisjes pal ernaast worden bewoond door trotse supporters, het bier is er goedkoop, de staantribune knus en het voetbal kan beter, zonder dat de trainer zich daar wekelijks voor hoeft te verontschuldigen. Vooruitgang? Als het kan. Maar bij Go Ahead Eagles koesteren betrokkenen wat er is. „Er is niemand overleden, hè”, zei trainer Hans de Koning kort na de nederlaag tegen Vitesse (1-3).

Aan de Vetkampstraat in Deventer wordt er nog gevoetbald in een stadion waar de nostalgische liefhebber blij van wordt. Onlangs figureerde De Adelaarshorst in een Duits voetbalblad, in een verhaal genaamd Floodlightporn, over de haast sensuele ervaring die sommige mensen hebben bij het ontwaren van vier lichtmasten. Erotiek, met een knipoog – hoewel dit voor Go Ahead Eagles wel loon naar werken was. In 2015 werden de lichtmasten bewust zwart geschilderd ten behoeve van de sfeer.

Vanaf de snelweg zie je ze al boven Deventer uittorenen. Meer van het stadion is niet te zien. De tribunes gaan volledig op in de buurten eromheen. Als een multifunctionele arena op een industrieterrein buiten de stad de nieuwe norm is, dan is De Adelaarshorst (capaciteit 10.000) uit 1920 waarschijnlijk het meest ouderwetse stadion van Nederland. Nog voor je het stadion ziet, ruik je in de Vetkampstraat al de geur van pils en friet.

Bewoners van deze straat vonden het geen probleem dat de gloednieuwe tribune voor hun deur haast twee keer zo groot werd als de vorige. Hun voortuinen blijven sindsdien verstoken van zonlicht, maar toen de verbouwingsplannen ter inzage lagen op het gemeentehuis, tekende niet één bewoner uit de Vetkampstraat bezwaar aan. In de schaduw van hun club is het goed toeven.

Bij de korte zijde aan de andere kant van het veld ligt dat anders. Daar grenst de tribune aan een gegoede wijk, waar bewoners al hun bedenkingen hadden nog voordat Go Ahead Eagles überhaupt kon overwegen om die tribune te verbouwen. Toen een bewoner uit deze wijk op een burenavond van Go Ahead Eagles klaagde over te harde muziek uit het stadion, riep een bewoner van de Vetkampstraat dat ze maar niet naast een stadion had moeten gaan wonen. „Wie was er eerder? U of het stadion?”

In de wedstrijd tegen Vitesse ontvouwt de harde kern van Go Ahead Eagles na twintig minuten drie spandoeken. ‘Zes jaar stadionverbod?’, ‘Wij zij geen criminelen!’ en ‘R.I.P. fanatisme’.

Uitverkocht

Ja, fanatiek is de aanhang van Go Ahead. Een club waar de beschikbare seizoenkaarten dit jaar in een kwartier waren uitverkocht en zo’n 700 à 800 mensen op de wachtlijst staan. Iedereen wil erbij zijn sinds de club voor de tweede keer in drie jaar naar de eredivisie promoveerde. De vorige keer was in 2013, na zeventien jaar eerste divisie, gevolgd door degradatie twee jaar later.

Bij Go Ahead Eagles grinniken ze nog steeds om het mislukte plan van voormalig FC Twente-voorzitter Joop Munsterman. Die zag voor zich hoe heel Oost-Nederland supporter van FC Twente zou worden, en dacht het nietige Go Ahead Eagles zo in te lijven. Niet dus. Nadat Go Ahead drie jaar geleden was gepromoveerd, won het in eigen stadion met 1-0 van FC Twente.

Zelf hoopt Go Ahead Eagles op den duur meer supporters te werven in Apeldoorn, waar sinds het bankroet van AGOVV geen profvoetbal meer is. Nu kan er niemand meer bij in De Adelaarshorst; ook het duel met Vitesse was uitverkocht. Maar mocht er straks weer geld zijn om na de tribune aan de Vetkampstraat en de hoofdtribune ook de tribune aan de andere lange zijde te vergroten, dan is de club gebaat bij meer populariteit in de regio. Hoe meer supporters, des te meer inkomsten, des te groter de kans dat Go Ahead een stabiele eredivisieclub wordt.

Hoe de club zich promoot? Tribunes dicht bij het veld, een Britse sfeer die wordt gecultiveerd en de laagste bierprijs in de eredivisie. Het scheelt al dat de club dankzij de vernieuwde hoofdtribune geen nee meer hoeft te verkopen aan sponsors die extra relaties willen meenemen. Ook een club die gedijt bij nostalgie aast op meer cash.

Fatalisme bij de spelers

Alleen het sportieve aspect blijft lastig. In de rust van de wedstrijd tegen Vitesse ontwaarde Hans de Koning een zeker fatalisme bij zijn spelers. Ze kregen meer kansen en toch stonden ze 1-0 achter. „Zo van: dit gebeurt ons weer.”

Ondanks een hoop inzet kon de ploeg zondagmiddag niet beter tegen een opponent die op elke positie een betere voetballer heeft staan. Lichtpuntje: middenvelder Daniel Crowley. Zoals bekend omarmen ze alles wat Brits is in Deventer, maar de van Arsenal gehuurde middenvelder maakt zijn status als belofte waar.

De Koning kon leven met de 3-1 nederlaag, die voortkwam uit doelpunten van Ricky van Wolfswinkel, Navarone Foor en Milot Rashica. Crowley scoorde vlak voor tijd nog voor de club uit Deventer. De ploeg van De Koning staat nu zestiende. „Morgen weer een dag, hè”, zegt de trainer.