Na dag van nationale records leidt Verbij bij WK sprint

De eerste dag van het WK sprint op de hooglandbaan van Calgary heeft drie nieuwe Nederlandse records opgeleverd. Ronald Mulder verbeterde zijn eigen toptijd op de 500 meter naar 34,18, terwijl Kjeld Nuis en Jorien ter Mors de nationale records op de 1.000 meter verder aanscherpten (respectievelijk 1.06,61 en 1.12,66).

In het algemeen klassement staat Kai Verbij bij de mannen bovenaan. De Nederlander reed na een verdienstelijke 500 meter ook een Nederlands record op de 1.000 meter, maar zag zijn tijd even later verbeterd worden door Nuis. Nuis staat vierde in het klassement, op korte afstand gevolgd door Mulder. Het podium bestaat verder uit de Duitser Nico Ihle en de Noord Havard Lorentzen.

Bij de vrouwen reed Jorien ter Mors weliswaar een nieuw Nederlands record op de 1.000 meter, maar genoeg voor de afstandszege was het niet. De Japanse Nao Kodaira was 0,02 seconde sneller en pakte na de winst op de 500 meter ook de winst op de dubbele afstand. In het algemeen klassement heeft de Japanse een grote voorsprong op achtervolgers Heather Bergsma en Ter Mors.

Zondagavond tussen 20.30 uur en 23.00 uur worden de laatste afstanden in Canada verreden.