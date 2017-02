Man rijdt in op bezoekers Mardi Gras in New Orleans

Bij de jaarlijkse Mardi Gras-parade in New Orleans zijn zaterdag 28 gewonden gevallen nadat een pick-uptruck inreed op de toeschouwers van het festival. De bestuurder - die verdacht wordt van rijden onder invloed - is opgepakt, aldus persbureau AP.

De politie heeft tegenover verschillende media laten weten dat het waarschijnlijk niet om een terroristische actie gaat. Het voertuig was aan het afremmen toen het tegen de richting van de parade in reed. Alvorens de wagen het publiek inreed ramde het eerst twee andere wagens. De truck kwam uiteindelijk tegen een vuilniscontainer tot stilstand.

Beelden van na het incident:



Amerikaans carnaval

De man reed de Mardi Gras-parade in bij een van de drukste avonden van het Amerikaanse carnaval. Duizenden mensen waren op weg naar de wijk Mid-City waar een stoet aan praalwagens door de straten trekt.

Volgens de politie zijn 21 mensen naar het ziekenhuis gebracht, de zeven andere konden ter plekke behandeld worden. Onder hen zijn een politieagent en een kind van drie jaar. Iedereen is buiten levensgevaar, meldt de burgemeester van New Orleans.