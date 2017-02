Kodaira wint wereldtitel sprint, Ter Mors derde

De Japanse schaatsster Nao Kodaira heeft op zondag in het Canadese Calgary op zondag de wereldtitel sprint gewonnen. De Amerikaanse Heather Bergsma werd tweede en Jorien ter Mors pakte het brons. Vorig jaar werd de 30-jarige Ter Mors ook derde op het WK sprint.

In de afsluitende 1.000 meter won Bergsma het duel van Ter Mors in 1.12.28. Ter Mors eindigde in de afsluitende afstand op de tweede plaats met 1.12.58. Door deze snelle tijd steeg ze van de vierde naar de derde plaats in het klassement. Kodaira werd derde op deze afstand.

Sanneke Neeling reed in 1.14,33 een persoonlijk record en werd achtste op de afsluitende 1.000 meter en in het klassement eindigde ze als vijftiende. Ook Anice Das reed een persoonlijk record (1.15,11) op de 1.000 meter en werd zestiende. In het klassement op de vierkamp werd ze achttiende.

Kodaira vestigt nieuw puntenrecord

Kodaira was dit weekend oppermachtig in Calgary. Ze won op zaterdag zowel de 500 als de 1.000 meter, ook de tweede 500 meter op zondag werd gewonnen door de Japanse schaatsster. De wereldkampioene op deze afstand was in 36,80 de snelste. Met een puntentotaal van 146.390 vestigde ze een nieuw wereldrecord op de sprintvierkamp.

De Tsjechische Karolina Erbanova eindigde in 37,23 als tweede, gevolgd door de Japanse Maik Tsjuii in 37,28. Met een persoonlijk record van 37,39 werd Ter Mors zesde. Anice Das reed de vijftiende tijd (38,31) en De Nelling eindigde met 38,63 op de twintigste plaats.