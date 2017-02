‘Ik probeer één dag per week te besteden aan bijkletsen’

Gezamenlijke lasten: woonlasten (1.700 euro), tv (130 euro), verzekeringen (450 euro), twee auto’s en openbaar vervoer (750 euro), boodschappen (300 euro), abonnementen (40 euro), kinderopvang (700 euro) Privélasten: sport (150 euro) Laatste grote uitgave: vakantie (1.500 euro) Sparen: alles wat er over is

Inkomen: 5.000 euro netto

IN

‘Voor een handelsonderneming is het noodzakelijk om te weten wat welke klant koopt en waarin ze nog meer geïnteresseerd zijn. Dit soort digitale gegevens breng ik in kaart en als bedrijf kun je daarop inspelen. Het is bijvoorbeeld handig om te weten dat luiers beter verkopen als ze in het schap naast het bier staan. Want vaak wordt de vader erop uitgestuurd om luiers te halen en neemt hij gelijk een treetje mee.

„Aanvankelijk deed ik dit werk in vaste dienst, maar via een vriend kon ik tweeënhalf jaar geleden voor mezelf beginnen in een franchiseonderneming. Het is me goed bevallen. In het begin verdiende ik wel weinig omdat ik nauwelijks opdrachtgevers had, maar inmiddels heb ik een volle agenda en moet ik uitkijken dat ik niet vergeet verder te denken dan de huidige opdrachten. Ik probeer daarom één dag per week te besteden aan bijkletsen en koffiedrinken met connecties. Maar omdat een van mijn opdrachtgevers, een grote bank, in Amsterdam zit ben ik veel tijd kwijt aan reizen en schieten dergelijke netwerkdagen er nog weleens bij in.

„Mijn vrouw is begin dit jaar voor zichzelf begonnen als energieadviseur en dat is spannend, want we weten nog niet hoe dat gaat lopen. We hadden berekend dat we een half tot driekwart jaar van mijn salaris konden leven als het bij haar niet direct zou lukken, maar gelukkig is er al veel interesse voor haar diensten.”

UIT

‘Onze oudste zoon Pieter is vier en gaat nu naar school. Financieel gezien is dat wel een opluchting. De kinderopvang kost zo veel geld, daarmee vergeleken betaal je voor de basisschool bijna niks. Als zelfstandig ondernemer vind ik het best zuur hoe het systeem met toeslagen is geregeld: aan het begin van het jaar heb je namelijk nog niet zo’n goed beeld van hoeveel je gaat verdienen. Nu had ik mijn inkomen vorig jaar online bij de Belastingdienst aangepast toen ik meer werk kreeg, toch hadden we te veel kinderopvangtoeslag ontvangen en moet ik dat nu terugbetalen. Maar ondanks dat we graag thuis met de kinderen zijn, vinden we werken ook heel fijn. Daarom brengen we ze een paar dagen per week naar de opvang.

„We houden erg van klussen en aan ons huis moet veel worden gedaan. Zo hebben we de keuken, woonkamer en onze slaapkamer opnieuw ingericht en sparen we voor een nieuw dak. Vaak denk ik dat ik iets zelf wel kan, en meestal is dat ook zo, maar klussen zoals stuken worden toch beter door een vakman gedaan. Die huren we dan ook regelmatig in. Ik denk dat we inmiddels zo’n 50.000 euro kwijt zijn aan de verbouwing. Het lijkt soms alsof het huis nooit af is, en dat is misschien ook wel zo. Het is daarom belangrijk om af en toe met een glas wijn in de tuin van ons mooie plekje te genieten.”