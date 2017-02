Dertien agenten gewond na demonstratie tegen Le Pen

Bij rellen zaterdagmiddag in het centrum van Nantes zijn dertien agenten gewond geraakt. Een demonstratie tegen de komst van Front National-leider Marine Le Pen liep uit de hand, waarna de politie traangas inzette om de demonstranten uit elkaar te drijven. Acht mensen zijn gearresteerd.

Volgens de politie waren er ruim tweeduizend mensen op de been om te protesteren tegen Le Pen, die zondagavond een bijeenkomst houdt in Nantes. De Franse krant Le Monde meldt op basis van de politie dat onder de demonstranten ook veel extreemlinkse aanhangers aanwezig waren. Na een rustig begin van de demonstratie begonnen relschoppers etalages te bekogelen met projectielen en verfbommen. Daarna raakten ze slaags met de aanwezige politiemacht van ongeveer zeshonderd man. De minister van Binnenlandse zaken Bruno Le Roux heeft het geweld veroordeeld.

Ultralinkse beweging

In Nantes heeft zich de afgelopen jaren een grote ultralinkse beweging gevormd. Aanleiding daarvoor is de mogelijke komst van een nieuw vliegveld net buiten de stad, iets waartegen deze groep zich hevig verzet. Deze zogenoemde zadistes, die hun naam hebben afgeleid van de term ‘Zone à Défendre’ (te verdedigen gebied), bezetten het gebied waar het nieuwe vliegveld moet komen. Ook hebben ze tijdens eerdere demonstraties banken en andere symbolen van kapitalisme vernield.

Het evenement dat zondagavond staat gepland is voor Le Pen het eerste grote campagne-evenement sinds de lijsttrekker van Front National haar campagne lanceerde in Lyon. De komende weken staan meer van dit soort bezoeken aan middelgrote steden op de agenda. Front National gaat aan de leiding in de peilingen voor de Franse presidentsverkiezingen die later dit jaar gepland staan. In het getrapte verkiezingssysteem van Frankrijk zou Le Pen de eerste ronde als winnaar doorkomen. Daarna zou ze het echter afleggen tegen de partijloze kandidaat Emmanuel Macron of de centrum-rechtse kandidaat François Fillon.