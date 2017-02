De drugshypocrisie van het CDAAAH

Kinderstem: „Papa, waarom mag die meneer xtc maken in zijn schuur?” Sybrand Buma: „Als we het onze kinderen niet meer uit kunnen leggen, is het tijd voor verandering.” Dan, als een speeldoosje met koeiengeluid: „CDAAAH.”

Buma’s CDAAAH werd vorige week in verlegenheid gebracht door de vondst van een groot drugslaboratorium op een boerenerf in het Brabantse Leende. De ketels waren nog warm. De eigenaar van de loods is niet alleen een fervent deelnemer aan het jaarlijkse varkenschieten en lid van de carnavalsvereniging, maar ook penningmeester van het plaatselijke CDA. Dagelijks werd daar de grondstof bereid voor honderd kilo speed en voor MDMA, goed voor zo’n miljoen xtc-pillen. Een dagelijkse omzet van 450.000 euro.

De loodseigenaar werd met vrouw en zoon aangehouden. Het CDA is bezig de bestuurder te royeren. Intussen hield Buma zondag bij Buitenhof een tirade tegen de legalisering van wiet. Hij noemde het „een bizarre redenering dat Nederland een soort walhalla moet zijn van drugs” en hij maakt zich zorgen over „de grote criminaliteit in Brabantse steden”.

Dat vinden ze in Leende „hypocriet” als ik langs de route van de carnavalsoptocht een paar ex-boeren aanspreek. De een is hovenier geworden, de ander heeft een paardenhouderij. Dankzij het CDA in al die Brabantse gemeentebesturen konden boeren decennialang vergunningen krijgen voor steeds meer nieuwe stallen. „Had ik nou twee of drie stallen”, peinst de hovenier die tot negen jaar geleden 1.500 varkens had.

Deze twee zijn net als de loodseigenaar gestopt met hun boerenbedrijf. „Ik kon de stap naar de moderne tijd niet aan”, zegt de hovenier. Hij was er altijd bij als de boeren met hun trekkers optrokken naar het provinciehuis in Den Bosch. Gooide weleens zijn klompen naar bestuurders. „Wij hebben de schurft aan de overheid.”

Een scharrelaar, noemen ze de loodseigenaar. Maar ook „een fijne man”. Hij verhuurde zijn loodsen aan wie maar wilde. Waarom nemen ze hem in bescherming? In een van zijn loodsen werd in 2012 al eens een hennepkwekerij ontdekt. Hij werd toen vrijgesproken.

Kan zijn dat hij werd bedreigd, suggereren de twee. In het Regionaal Beleidsplan Oost-Brabant 2013-2014 staat over drugshandel en hennepteelt op het platteland: „Wat begon als een tamelijk onschuldige kleinschalige vorm van crimineel gedrag, is uitgegroeid tot een keiharde wereld met extreme winsten, geweld en liquidaties.” Als ik op rechtspraak.nl Oost-Brabantse stalontruimingen sinds 2012 opvraag, zie ik hoe vaak boeren zich door drugshandelaren hebben laten overhalen, of onder dreigementen zijn bezweken.

Buma lachte in Buitenhof mee met de interviewer toen zijn partijgenoot uit Leende ter sprake kwam. Misschien is die spot wel volkomen misplaatst.

