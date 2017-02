Dagelijks 10 geweldsincidenten tegen vluchtelingen in Duitsland

In Duitsland is er in 2016 3.533 keer sprake geweest van geweld tegen vluchtelingen. Daarnaast richtte het geweld zich in 217 gevallen op vrijwilligers van bijvoorbeeld opvanglocaties, zo blijkt uit cijfers van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

De meeste agressie tegen vluchtelingen - 2.545 keer - vond plaats buiten de opvanglocaties, zo schrijft de Duitse krant Die Welt. Binnen de opvanglocaties waren 988 vluchtelingen het slachtoffer van geweld. In totaal raakten 517 volwassenen en 43 kinderen gewond na slachtoffer te zijn geweest van geweld. Of de Duitse regering bij de telling van het aantal geweldsincidenten ook verbaal geweld meegerekend heeft, is niet duidelijk.

Onaanvaardbaar

Het geweld binnen de opvanglocaties is wel iets afgenomen zo blijkt uit de cijfers. Twee jaar geleden waren er nog 1.031 vluchtelingen het slachtoffer van agressie binnen de locaties. De op drie na grootste partij, de uiterst linkse Die Linke, noemt de cijfers veel te hoog, zo laat Ulla Jelpke weten in een reactie:

“Geweld tegen vluchtelingen gebeurt gemiddeld tien keer per dag. Moeten er eerst doden vallen, voordat de regering dit probleem serieus aanpakt?”

De Duitse regering veroordeelt het geweld “met de krachtigste bewoordingen”, zo staat in een brief aan het parlement: “Mensen die hun toevlucht naar Duitsland gezocht hebben, mogen verwachten dat ze dan ook veilig opgevangen worden.”