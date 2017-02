Brengt deze auto Max de wereldtitel?

Eén minuut en zes seconden duurde de onthulling. Genoeg voor het wow-gevoel van de liefhebbers, te kort voor serieuze analyses van de kenners. De spanning was maandenlang zorgvuldig opgebouwd, alsof het de openbaring van een ongekende piramideschat betrof. Maar om 13.13 uur was het zover en kon de wereld kennis maken met de RB13, de nieuwe race-auto van Max Verstappen en diens teamgenoot Daniel Ricciardo. Is dit de auto waarmee Red Bull wereldkampioen kan worden? Welke ingenieuze ontwerptrucs gaan er schuil achter de grote haaienvin, de neus met de opvallende opening en de kleine sidepods?

Red Bull houdt de spanning er graag zo lang mogelijk in, en presenteerde zondag als laatste van de grote teams op internet zijn nieuwe auto. De allerlaatste was Toro Rosso. Het talententeam van Red Bull deed dat in de echte wereld, op het circuit de Barcelona-Catalunya. Gewoon op de klassieke manier: met een laken dat door de rijders weggetrokken werd. Minder suspense en show, maar daar is Toro Rosso ook een satellietteam voor. Fel blauw bepaalt het uiterlijk van de nieuwe STR12. Toro Rosso heeft een Renaultmotor 2017. Vorig jaar reed het nog met een Ferrari 2015 die in de loop van het seizoen nauwelijks verder ontwikkeld kon worden.

Op het Circuit de Barcelona worden de komende weken de nieuwe Formule 1-bolides getest. Verstappen rijdt dinsdag zijn eerste rondjes; aan het einde van de dag wil hij misschien zeggen of dit een kampioensauto is. Zijn teamgenoot Ricciardo begint de testcampagne maandag.

De teams zullen hun nieuwe auto’s intensief beproeven, of het nu om rembalans, topsnelheid of bochtenwerk gaat. De resultaten zullen lastig te vergelijken zijn. De ene auto rijdt met een brandstoftank die voor de helft is gevuld, de andere met een volle tank. Maar het is wel het eerste contact van de auto met een circuit.

Met de tests in Barcelona neemt de Formule 1 de aanloop naar het nieuwe seizoen. In het Australische Melbourne wordt op 26 maart de eerste grand prix verreden.

Derde jaar

Het is voor Verstappen het derde jaar dat hij in de koningsklasse meedoet. Begonnen bij Toro Rosso en vorig jaar onverwacht getransfereerd naar de elite van Red Bull. Hij haalde vorig jaar zeven keer het podium en won de Grote Prijs van Barcelona. Zijn vader Jos denkt dat het nog te vroeg is voor een wereldtitel, maar dat zijn zoon toch wel drie of vier races moet kunnen winnen.

De RB13 van Verstappen ziet er evenals de auto’s van de negen andere teams stoer uit. De bolides zijn breder en hebben bredere banden. Hij heeft dezelfde kleur als zijn voorganger, de RB12: mat-blauw, een kleur die agressief afsteekt tegen het glansgeweld dat de glamoursport altijd kenmerkte.

Achter die kleurfaçade zullen voldoende technologische geheimen moeten zitten om het het heersende Mercedes dit jaar echt moeilijk te maken. Want daar zijn de nieuwe regels voor 2017 ook voor bedoeld: de robuuste auto’s met hun bredere banden moeten niet alleen de fans weer teruglokken naar taluds, tribunes en tv, maar ze moeten ook meer competitie op het asfalt brengen.

De afgelopen drie jaar domineerde Mercedes met een superieure motor. Red Bull won twee grands prix, waarvan één op naam van Verstappen kwam. De Brits-Oostenrijkse renstal hoopt de voorsprong van Mercedes, die ontstaan is bij de invoering van de V-6 Turbo-hybride motoren in 2014, dit seizoen in te lopen met het chassis en de aerodynamica.

Interview met Max Verstappen over zijn nieuwe auto:



Juist op dat gebied heeft Red Bull met Adrian Newey een topontwerper in huis. Newey houdt er ook van om zo lang mogelijk door te gaan met de ontwikkeling van zijn concepten en de concurrentie tot het laatst toe in onzekerheid te laten. Ook dat is de reden voor alle geheimzinnigheid rondom de RB13, naast het feit dat de marketingmachinerie van Red Bull er alles aan doet om de spanning rondom het drankje erin te houden. De RB13 brengt pech én geluk. „RB13 unlucky for some”, is de boodschap van de korte video, waarbij ‘unlucky’ in ‘lucky’ verandert. Verstappen en zijn teamgenoot hebben geluk, de concurrentie heeft het nakijken, wil de Oostenrijkse renstal maar zeggen. „De wagen ziet er agressief en cool uit, hopenlijk is hij ook snel”, zei Verstappen op zijn website.

Dinsdag weet hij meer als hij de eerste test achter de rug heef en hij heeft ervaren of de auto – het stoeltje, het stuur, de pedalen, de balans – „goed voelt”. Virtueel weet hij al veel na een winter oefenen in de simulator van Red Bull in Milton Keynes. Maar G-krachten – de middelpuntvliedende krachten die tijdens het accelereren remmen en bochtenwerk op de coureurs inwerken – zijn niet in de simulator na te bootsen. En die G-krachten zullen in de nieuwe bolides alleen maar toenemen. De snelheid in de bochten zal er naar verwachting fors op vooruit gaan. Vooruitlopend daarop heeft Verstappen de afgelopen maanden extra nekspieroefeningen gedaan.