‘Aanslagpleegster Kim Jong-nam dacht dat gif babyolie was’

Een van de verdachten van de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, zegt dat ze dacht mee te doen aan een grap voor een televisieprogramma. Ze zegt in de veronderstelling geleefd te hebben dat ze Kim niet aanviel met een dodelijke stof, maar met een soort babyolie, meldt de BBC zaterdag.

De 25-jarige Indonesische Siti Aisyah sprak zaterdag een half uur met de Indonesische plaatsvervangend ambassadeur Andreano Erwin. Ze zou hem volgens de BBC verteld hebben dat ze omgerekend 85 euro betaald kreeg om Kim aan te vallen. Haar opdrachtgevers zouden een Japans of Koreaans uiterlijk hebben gehad.

Kim Jong-nam werd vorige week maandag aangevallen op de internationale luchthaven in Kuala Lumpur. Naast de Indonesische vrouw werden nog een Vietnamese vrouw en een man uit Noord-Korea opgepakt. De vrouw uit Vietnam, de 28-jarige Doan Thi Huong, heeft volgens de BBC eveneens met ambassademedewerkers uit haar thuisland gesproken, maar die hebben vooralsnog geen toelichting gegeven.

VX

Bij de moord werd volgens de autoriteiten een vloeibare variant van het zenuwgas VX gebruikt. De stof kan het lichaam binnendringen via de ogen en de huid. Hoe de aanvallers het gif konden toedienen zonder er zelf last van te krijgen, is nog onduidelijk.

Kim Jong-nam was de oudste zoon van de overleden dictator Kim Jong-il. Hij woonde al jaren in het buitenland, nadat hij bij zijn familie in Noord-Korea uit de gratie was geraakt. Er wordt rekening mee gehouden dat Pyongyang achter zijn dood zit, maar de Noord-Koreaanse autoriteiten ontkennen dat stellig.