Tientallen doden bij nieuwe aanslagen in Syrië

Bij meerdere zelfmoordaanslagen in de Syrische stad Homs zijn zaterdag tientallen mensen omgekomen. Om hoeveel aanvallen het exact gaat, is nog onduidelijk. Volgens persbureau Reuters, dat zich baseert op monitor het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, zijn er ten minste 42 dodelijke slachtoffers gevallen en tientallen gewonden.

Eén van de aanvallen was volgens de Britse monitor gericht tegen belangrijke militaire posten in de stad. Daarbij zijn, voor zover nu bekend, dertig doden gevallen, waaronder het hoofd van de militaire veiligheidsdienst van de stad. Bij een tweede aanslag, eveneens op een beveiligingspost, vielen zaterdagochtend nog eens twaalf doden.

Volgens de Syrische staatstelevisie lieten drie zelfmoordterroristen hun explosieven op de verschillende plekken afgaan, waarna grote explosies volgden. Het is nog niet bekend of de militanten behoren tot terreurgroepering Islamitische Staat (IS). Die organisatie heeft in het verleden geregeld bomaanslagen gepleegd in Homs, een stad die grotendeels in handen is van de regering. Een klein deel van Homs is nog in handen van gematigde rebellen.

Hier ligt Homs. Tekst gaat verder onder de kaart.



Vrijdag meer dan 75 doden in Al-Bab

De explosies in Homs passen in reeks aanslagen in Syrië de afgelopen dagen. Bij een dubbele zelfmoordaanslag met autobommen nabij Al-Bab vonden vrijdag ten minste 77 mensen de dood. In Al-Bab boekten Syrische rebellen, gesteund door Turkije, de afgelopen dagen progressie in de strijd tegen IS. De stad was één van de laatste bolwerken van de terreurorganisatie in het noorden van het land. De rebellen namen donderdag het centrum in en stootten vrijdag door naar het westelijk deel van Al-Bab.

