‘Succesverhalen zijn onmogelijk te checken’

CV

Richard Engelfriet (1977) schreef eerder Hoe vang ik een rat (over ‘vuile streken’ op de werkvloer) en Zo simpel kan het zijn (over simpele oplossingen voor moeilijke problemen). Na een studie arbeid- en sociale zekerheidswetenschappen werd hij partner in een debatbureau. Als zelfstandig ondernemer werd hij daarna dagvoorzitter, spreker en schrijver. Het tijdschrift Intermediair noemde hem in 2004 ‘de ultieme netwerker’. Engelfriet woont in Tilburg.

De Succesillusie, Haystack, 200 blz. € 20,00

Loop een congreszaal met managers binnen en ze vliegen je om de oren. Termen als SMART-doelen, scrummen, agile werken en disruptieve technologie. Als schrijver (en lezer) van managementboeken maar vooral als dagvoorzitter op congressen kwam Richard Engelfriet dergelijke managementmethodes telkens weer tegen. Volg deze methode en je zult meer succes hebben, claimen boeken als Good to great van Jim Collins, De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey en Start with why van Simon Sinek. Totdat de woorden bij Engelfriet gingen jeuken. Hij onderzocht of de methodes, die veel zakelijk succes beloofden, wel onderbouwd waren. Hij schreef het op in De succesillusie.

Vanaf welk moment werd u zo sceptisch over managementadviezen?

Joan Franka was voor mij het kantelpunt

„Joan Franka was voor mij het kantelpunt. Zij had in 2012 vals gezongen op het Eurovisie Songfestival en zei toen achteraf dat ze wel ‘zichzelf was gebleven’. En dat terwijl ze net met een indianentooi op haar hoofd had staan zingen. Toen ben ik anders gaan kijken naar bepaalde uitdrukkingen. Volgens veel zelfhulpgoeroes moet je tegelijkertijd jezelf blijven én uit je comfortzone komen.”

Dat is nog geen reden voor een boek.

„Ik ben geregeld dagvoorzitter op congressen. Daar kwam ik met de verhalen van succesgoeroes in aanraking. En ik geef toe dat ik ook geraakt werd door succesgoeroe Simon Sinek. Dat zijn van die verhalen die je graag doorvertelt. Ik werd benieuwd naar de oorsprong van verschillende methodes. Succestheorieën zijn heel populair. Er worden bestsellers over geschreven, er worden congressen over georganiseerd. Maar kun je claimen dat je met zo’n methode ook echt succesvol wordt?”

U twijfelde eraan?

„Ja. Dat begon tijdens het faillissement van V&D. Toen kwamen telkens goeroes in de media vertellen wat V&D anders had moeten doen. De een zag geen visie of verhaal bij V&D, terwijl de topman die in 2014 had gepresenteerd. De ander zei dat V&D geen keuze had gemaakt, maar dat doet het succesvolle Bol.com ook niet. Het management zou te oud zijn, terwijl bijvoorbeeld Amazon en Virgin daar geen last van hebben. Zo kon ik enkele beweringen van retaildeskundigen heel makkelijk weerleggen.

„Succes kun je waarnemen, maar je kunt het niet zo makkelijk creëren als wordt geclaimd. Laat een aap aandelen uitkiezen en hij is even succesvol als een gemiddelde belegger. Mijn stelling is dat managementgoeroes, die doen alsof succes maakbaar is, net zo geloofwaardig zijn als een chimpansee die dartpijltjes naar een stapel managementboeken gooit.”

Als dagvoorzitter en spreker heeft u vast weleens aan zo’n training meegedaan.

„Klopt. Nu ben ik als het ware de pyromaan die brandweerman is geworden. De goeroes spreek ik aan, niet om ze te corrigeren, maar eerder om te vragen hoe ze tot bepaalde claims komen. Zo vroeg ik Wouter Hart waarom hij in zijn boek Verdraaide Organisaties beweerde dat succesvolle bedrijven hun visie centraal zetten, in plaats van het bureaucratische systeem van het bedrijf. Hart bekende dat hij deze uitspraak nergens op had gebaseerd, maar dat hij het in enthousiasme had opgeschreven. Dat vond ik wel sportief.”

Bent u niet te streng? Misschien zorgt het afdelingsuitje bij een bedrijf voor gemotiveerde medewerkers zonder dat er hard bewijs is.

„Als iets bij één bedrijf goed werkt, hoeft het nog niet bij een ander bedrijf goed te werken. Dat is het probleem bij die methodes. Er wordt gekeken naar wat een succesvol bedrijf heeft gedaan en dat wordt vertaald naar een methode die voor een ander bedrijf misschien wel helemaal niet werkt. Ik val mensen niet aan op wat ze geloven, maar wel op claims die ze doen. Ik schrijf dat er geen bewijs is dat een elevator pitch of een unique selling point effect heeft. Mensen die er wel in geloven, komen dan vaak met onderzoeken waarin managers zijn gevraagd of ze vinden dat zo’n instrument werkt. Vragenlijstjes die totaal niet voldoen aan de vereisten van goed onderzoek. Dat is hetzelfde als mensen op de Paranormaalbeurs vragen of ze denken dat aura lezen werkt.”

U speelt de aanklager, maar moet u dan niet met bewijs komen dat de theorieën niet werken?

„Bij de verhalen van de succesgoeroes, zoals SMART-doelen, de Why van Sinek en de elevator pitch, is het onmogelijk vast te stellen of het werkt zoals je bijvoorbeeld test of medicijnen werken. Er zijn te veel verstorende factoren. Je kunt dus nooit met zekerheid zeggen dat het werkt.

„Er is wel veel aantoonbare twijfel dat het niet werkt. Dat is ook mijn stelling in het boek. Wat wel aantoonbaar onjuist is, zijn de piramide van Maslow [de theorie van de Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow dat er een hiërarchie bestaat van menselijke behoeften, red.], de relatie tussen type persoonlijkheid en zakelijk succes, de stelling dat Eskimo’s zeventig woorden hebben voor sneeuw, vrijwel het volledige oeuvre van de Canadese auteur Malcolm Gladwell, disruptie en dat je van brainstormen betere ideeën krijgt dan in je eentje. Van al die instrumenten hebben wetenschappers gezegd: dat klopt niet. Deze claims zijn min of meer te testen, en zijn vervolgens gefalsificeerd.”

Het is toch niet vreemd dat leidinggevenden bepaalde theorieën gebruiken, als eindverantwoordelijke kun je niet afwachten als het slecht gaat met een bedrijf?

„Soms is dat beter. Als doelman kun je bij een penalty het beste in het midden blijven staan en afwachten. Dat is wel onderzocht. In zijn boek The halo effect maakt Phil Rosenzweig gehakt van de methodologie achter succesonderzoek. Hij laat zien dat we een leider die niet veel doet, de hemel in prijzen als iemand die ruimte geeft aan zijn medewerkers. Althans, zolang het bedrijf succesvol is. Als het slecht gaat noemen we zo’n leider afwezig. Rosenzweig laat ook zien dat het succes van bedrijven veel meer wordt bepaald door geluk en de omstandigheden in de markt dan door de leidinggevenden.”

En Steve Jobs dan? Je kunt geen managementboek openslaan of zijn voorbeeld wordt genoemd.

„Hij deed juist niet wat al die goeroes adviseren. Hij was een enorme hork die mensen niet vrij liet en zich met allerlei details bezighield. Voor Churchill gold hetzelfde. Een enorme macholeider: op handen gedragen tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna gedumpt omdat mensen na de oorlog zelf wilden meepraten.”

Drie succesillusies