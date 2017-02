Politie gaat extra check uitvoeren op beveiliging Wilders

De politie gaat de beveiliging rondom Geert Wilders op korte termijn aan een extra veiligheidscheck onderwerpen. Het gaat om medewerkers van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), zo meldt de politie zaterdag. De afgelopen dagen bleek dat verschillende (voormalige) leden van deze dienst verdacht worden van betrokkenheid bij criminele activiteiten.

De veiligheidscheck betreft medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de beveiliging van Wilders. De politie stelt er in een verklaring “zeker van te willen zijn dat zij geen enkel feit of omstandigheid over het hoofd ziet”.

Aanleiding voor de extra controle is het nieuws dat NRC eerder deze week bracht dat één van de politiemannen bij de DBB verdacht wordt van het lekken van vertrouwelijke politie-informatie aan een Marokkaans-Nederlandse criminele groepering en witwassen. Deze man, Faris K., is onlangs opgepakt en buiten functie gesteld. Hij was verantwoordelijk voor de ‘omgevingsscans’ die mogelijk gevaarlijke plaatsen en situaties voorafgaand aan een bezoek van Wilders moeten tonen.

Nog eens twee DBB-medewerkers op non-actief

Daar kwam vrijdag nog eens het nieuws bij dat twee voormalig DBB-medewerkers “die actief waren rond de beveiliging” van de PVV-leider in 2015 op non-actief zijn gesteld omdat ze eveneens verdacht worden van witwassen. Het onderzoek naar hen is volgens de politie “bijna afgerond”.

De politie benadrukt in het persbericht zaterdag dat alle medewerkers voor hun indiensttreding “volgens de geldende regels” zijn gescreend. Korpschef Erik Akerboom verklaarde woensdag dat de veiligheid van Wilders “voor zover nu bekend” niet in gevaar is geweest. Minister Stef Blok (Justitie, VVD) herhaalde dat vrijdag nog eens na de nieuwe onthulling over de twee DBB-medewerkers.

De PVV-leider zelf gaf aan zich “kapotgeschrokken” te zijn van de onthullingen. Hij maakte donderdag bekend alle campagneactiviteiten op te schorten totdat “alle feiten met betrekking tot het onderzoek” boven tafel zijn gekomen. Wilders reageerde daarmee op het besluit van de rechtbank om de voorlopige hechtenis van Faris K. op te heffen. De politicus zou zaterdag eigenlijk gaan flyeren in Volendam.