Die Kuzu moet uitkijken. Ik hoop voor die enge lijstrukker van Denk dat hij binnenkort niet in een Nederlands ziekenhuis moet worden opgenomen. Grote kans namelijk dat ze hem dan verdoven met Noord-Koreaans zenuwgas. En Kim Jong-nam weet hoe dat afloopt. Of dat weet hij juist niet meer. Maar bij Kuzu noemen we het gewoon een narcosefoutje. Kan gebeuren. En ik zou de artsen nog gelijk geven ook. Komt door die tekst die die gladjanus er deze week met een uitgestreken smoel uitkotste. Meneer had van medisch specialisten gehoord dat de stekker er bij patiënten met een migrantenachtergrond soms eerder uitgetrokken wordt dan bij ons. Hij gaat dat nog verder uitzoeken.

Welke medisch specialisten? Dat zou een interviewer als Rik Nieman onmiddellijk gevraagd hebben. Die had er als een pitbull zijn tanden in gezet en namen en rugnummers willen weten. Maar op een of ander obscuur internetkanaaltje mocht Kuzu gewoon uitpraten. En dat allemaal op dat walgelijke zalvende toontje van deze enge praatjesmaker. Al die woorden uit die natte, bijna zuigende mond.

De KNMG heeft ondertussen heel beschaafd gereageerd. Gewoon zoals dokters dat doen. Ze distantiëren zich. En daar laten ze het voorlopig bij. Maar dat ze ondertussen koken van woede lijkt me duidelijk. Als ik arts was had ik me onmiddellijk op een spoedcursus Huiselijk Geweld bij Camiel Eurlings gemeld en de idioot daarna alle hoeken van het Binnenhof laten zien. Dit laat je je toch niet zeggen? Je wordt in een adem uitgemaakt voor moordenaar en racist. In Turkije was hij na zo’n leugen al lang opgepakt en vastgezet. Hoewel? In het land van Erdogan hoef je niet eens te liegen om gearresteerd te worden. Vraag dat maar aan Kuzu. Of doe dat maar niet. Want dan moet de aal zich weer in duizend bochten wringen om uit te leggen dat hij daar geen mening over heeft.

Het zijn wel gezellige dagen. Postbode Stijn Franken, de criminele bewakers van Geertje en de glorieuze comeback van keeper Krul van AZ. En die politieke lilliputters die hun best doen om de laatste zwevende zieltjes te winnen. Op rechts verdringen de splinters vol houtrot elkaar en zijn ze vooral druk met die arme vluchtelingen. Lekker met volle mond praten. En op links zijn Roemer en Asscher blij dat De Telegraaf in het verleden van Jesse Klaver is gedoken en wat onschuldige jokkebrokjes bij elkaar heeft gesprokkeld. Niks Vogelaarwijk, voedselbank en vmbo. Deze groenlinkse wonderboy woonde gewoon doorzon, knaagde gezond voedsel van de Jumbo en zat op de Vrije School. Leugentjes om bestwil dus. Nou en? Als dit het ergste is? Klaver moet maar eens in het verleden van De Telegraaf duiken. Heeft ie een leerzame middag.

Maar het vrolijkst werd ik weer van gekke Henkie Krol. Wat is dat toch een aandoenlijke natte wind. Niemand gelooft deze tragische charlatan nog en ik vraag me af: zal hij dat zelf nog wel doen? Nu stond er opeens weer een gymnasiumopleiding op een website en Henk heeft daar nooit op gezeten. Hij had geen idee wie dat aan die officiële site van de Tweede Kamer had opgegeven. Jijzelf Henk! En niemand anders. Tussendoor verscheen er deze week ook nog een berichtje dat hij traditioneel gesjoemeld had met geld. Dit keer met ritjes met zijn leaseauto. Van de fiscus had de kleine krabbelaar een fikse boete gekregen. Inmiddels is die gereduceerd tot bijna nul. Volgens Henk dan. Net zo goed opgelost als dat pensioenpremieprobleem met zijn ex-werknemers uit de tijd dat hij nog goochelde met homosubsidies.

Toen ik nog niet beter wist dan dat deze Brabantse bolleboos gymnasium had gedaan, gokte ik dat het geen bèta was. In zijn AOW-berekeningen zat de schat er namelijk twaalf miljard naast. Twaalf miljard. En maar wanhopig woedend konkelen tegen de pers. Meelijwekkend. En dat is nog een eufemisme. Uiteindelijk greep Jan Nagel in. Dit weekend wordt hij door het bestuur van 50PLUS op een zijspoor gezet en vervangen door die ijdele Martin van Rooijen. Volgende week gaan ze een verzorgingshuis voor de schat uitzoeken. Dat is echt voor iedereen het beste. Ook voor gekke Henkie zelf. Misschien komt hij wel in hetzelfde gesticht als Kuzu. Want als die na zijn uitspraken over onze medici niet opgesloten wordt, dan ga ik samen met de ex van Patricia Paay vrijwillig geiten neuken.