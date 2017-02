Democraten kiezen voormalig minister Obama tot voorzitter

De Amerikaanse Democraten hebben na twee stemronden Tom Perez gekozen als nieuwe partijvoorzitter. Hij versloeg zijn meer uitgesproken progressieve concurrent Keith Ellison, die hij vervolgens koos als ondervoorzitter.

Tom Perez was minister van Werkgelegenheid onder president Obama. Volgens persbureau Reuters zei hij te hopen dat de Democratische Partij zich na de nederlaag bij de presidentsverkiezingen weer kan herpakken door het vertrouwen niet vanuit Washington, maar vanuit de achterban opnieuw op te bouwen:

“We kampen met een vertrouwenscrisis, een relevantiecrisis.”

Verliezend kandidaat Keith Ellison kreeg in zijn race voor het voorzitterschap de steun van Bernie Sanders, de voormalige tegenstrever van Hillary Clinton voor de presidentskandidatuur. Toch zeiden beide kandidaten te hopen dat hun verschillen van mening over de koers van de partij niet in de weg zouden staan van Democratische eensgezindheid in de oppositie tegen Donald Trump.