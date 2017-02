Cabaretier Henk Elsink (81) overleden

De cabaretier, zanger en schrijver Henk Elsink is overleden. Dat heeft zijn dochter zaterdag bekend gemaakt, meldt persbureau ANP. Elsink leed sinds 2010 aan de ziekte van Alzheimer. Vrijdag overleed hij daaraan, op 81-jarige leeftijd.

Elsink begon zijn carrière als komiek in de jaren vijftig. Hij verwierf bekendheid met zijn optreden in televisie- en radioprogramma’s, en als onderdeel van het cabaretgezelschap ABC van Wim Kan en Corry Vonk. Daarnaast stond Elsink in het theater met onemanshows. Verschillende muzikale nummers daaruit werden hits.

Een fragment uit Elsinks conference De Bom uit 1971. De tekst gaat verder onder de video.

Restaurant

In Amsterdam kocht Elsink in 1963 het restaurant de Koopermolen, waar hij tijdens het diner voor de gasten optrad. Hij bestierde het restaurant tot 1974. In 1988 stopte Elsink als cabaretier. Hij verhuisde naar Mallorca en ging thrillers schrijven.

Tijdens zijn ziekte werd Elsink verzorgd door zijn vrouw Tineke. De laatste anderhalf jaar van zijn leven woonde Henk Elsink in een verzorgingshuis in Amersfoort.